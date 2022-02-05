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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 23 134
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 23 134
Коронавирус выявили почти у каждого третьего из тех, кто за последние сутки прошел тестирование
2022-02-05T11:15+0400
2022-02-05T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 23 134, кончались 33 человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в стране выявлено 1 295 505 случаев заражения коронавирусом.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 17 594 человека, с начала пандемии – 1 071 560. Скончались 15 174.За сутки сделано 76 205 тестов, в том числе 48 711 на антиген и 27 494 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 30,36%, за последние 14 дней – 26,16%, за последние семь дней – 29,28%.До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе&gt;&gt;К этому времени в Грузии сделано 2 747 141 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 224.В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 5 840, в ковид-гостиницах – 1 954, говорится сайте StopCov.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, здравоохранение

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 23 134

11:15 05.02.2022 (обновлено: 11:17 05.02.2022)
© AP Photo / Bob EdmeЭпидемия коронавируса - проверка ПЦР тестов
Эпидемия коронавируса - проверка ПЦР тестов - Sputnik Грузия, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Bob Edme
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Коронавирус выявили почти у каждого третьего из тех, кто за последние сутки прошел тестирование
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 23 134, кончались 33 человека, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии в стране выявлено 1 295 505 случаев заражения коронавирусом.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 17 594 человека, с начала пандемии – 1 071 560. Скончались 15 174.
За сутки сделано 76 205 тестов, в том числе 48 711 на антиген и 27 494 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 30,36%, за последние 14 дней – 26,16%, за последние семь дней – 29,28%.
До июля в Грузии должно быть привито 70% населения – Гамкрелидзе>>
К этому времени в Грузии сделано 2 747 141 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 224.
В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 5 840, в ковид-гостиницах – 1 954, говорится сайте StopCov.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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