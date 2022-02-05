https://sputnik-georgia.ru/20220205/gruzinskiy-sanochnik-nachal-svoe-vystuplenie-na-olimpiade-v-pekine-264183430.html

Грузинский саночник начал свое выступление на Олимпиаде в Пекине

Грузинский саночник начал свое выступление на Олимпиаде в Пекине

После двух заездов грузинский саночник занимает 31 место, с отставанием от лидера в 5.856 секунды

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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Грузинский саночник Саба Кумариташвили выступил в двух заездах на Олимпиаде в Пекине.В первой попытке Кумариташвили преодолел дистанцию за 1:00.211 минуты, а во второй – за 1:00,146. После двух заездов грузинский саночник занимает 31 место, с отставанием от лидера Йоханеса Людвига из Германии в 5.856 секунды.Две оставшиеся попытки саночники проведут в воскресенье, 6 февраля, после чего будет объявлен победитель.Для 21-летнего Кумариташвили Олимпиада в Пекине первая в карьере. Он, если так можно выразиться, представитель санной династии Грузии. Саба является сыном двоюродного брата Нодара Кумариташвили, грузинского саночника, трагически погибшего во время тренировочного заезда на ОИ в Ванкувере (2010).Грузия на зимней Олимпиаде в Пекине>>Сборную Грузии на ОИ в Пекине представляют девять спортсменов в трех видах спорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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