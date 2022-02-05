https://sputnik-georgia.ru/20220205/koronavirus-i-obrazovanie-tret-shkol-v-gruzii-pereshla-na-distantsionku-264178321.html
Коронавирус и образование: треть школ в Грузии перешла на дистанционку
Коронавирус и образование: треть школ в Грузии перешла на дистанционку
За последнюю неделю коронавирус в Грузии выявили у 5,8% учителей и 2,1% учащихся
2022-02-05T15:49+0400
2022-02-05T15:49+0400
2022-02-05T16:19+0400
шестая волна
грузия
общество
новости
коронавирус covid-19
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik. Треть школ в Грузии полностью находится на дистанционном обучении из-за эпидемиологического положения в стране в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.За последнюю неделю в Грузии зафиксировано 119 582 случая инфицирования коронавирусом. Во избежание распространения коронавируса, в случае выявления заболевания, отдельный класс или школа временно переходит на дистанционное обучение.В настоящее время в онлайн-режиме обучение проходят учащиеся 672 из 2 302 школ. Кроме того, 146 педагогов из группы риска изъявили желание вести обучение в дистанционном формате.За последнюю неделю коронавирус выявлен у 5,8% учителей и 2,1% учащихся. К этому времени вакцинировано 73,6% учителей и представителей администрации школ.Министерство образования по-прежнему позволяет родителям учеников выбирать между форматом дистанционного обучения и очным посещением. Заполнить заявку на онлайн-обучение можно по ссылке каждый четверг с 00:00 до 18:00.Школьные врачи в Грузии начали делать тесты на коронавирус>>Для профилактики коронавируса школы Грузии полностью обеспечены дезинфицирующими растворами, масками, термометрами и дезинфекционными барьерами.Интенсивно проходит тестирование учителей на COVID-19.В то же время, чтобы обеспечить безопасную среду для учителей и учеников, представители министерства образования продолжают постоянный мониторинг школ в Тбилиси и в регионах Грузии.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Коронавирус и образование: треть школ в Грузии перешла на дистанционку
15:49 05.02.2022 (обновлено: 16:19 05.02.2022) Подписаться на
За последнюю неделю коронавирус в Грузии выявили у 5,8% учителей и 2,1% учащихся
ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik. Треть школ в Грузии полностью находится на дистанционном обучении из-за эпидемиологического положения в стране в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.
За последнюю неделю в Грузии зафиксировано 119 582 случая инфицирования коронавирусом. Во избежание распространения коронавируса, в случае выявления заболевания, отдельный класс или школа временно переходит на дистанционное обучение.
В настоящее время в онлайн-режиме обучение проходят учащиеся 672 из 2 302 школ. Кроме того, 146 педагогов из группы риска изъявили желание вести обучение в дистанционном формате.
За последнюю неделю коронавирус выявлен у 5,8% учителей и 2,1% учащихся. К этому времени вакцинировано 73,6% учителей и представителей администрации школ.
Министерство образования по-прежнему позволяет родителям учеников выбирать между форматом дистанционного обучения и очным посещением. Заполнить заявку на онлайн-обучение можно по ссылке
каждый четверг с 00:00 до 18:00.
Для профилактики коронавируса школы Грузии полностью обеспечены дезинфицирующими растворами, масками, термометрами и дезинфекционными барьерами.
Интенсивно проходит тестирование учителей на COVID-19.
В то же время, чтобы обеспечить безопасную среду для учителей и учеников, представители министерства образования продолжают постоянный мониторинг школ в Тбилиси и в регионах Грузии.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".
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