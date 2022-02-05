https://sputnik-georgia.ru/20220205/koronavirus-i-obrazovanie-tret-shkol-v-gruzii-pereshla-na-distantsionku-264178321.html

Коронавирус и образование: треть школ в Грузии перешла на дистанционку

Коронавирус и образование: треть школ в Грузии перешла на дистанционку

За последнюю неделю коронавирус в Грузии выявили у 5,8% учителей и 2,1% учащихся

2022-02-05T15:49+0400

2022-02-05T15:49+0400

2022-02-05T16:19+0400

шестая волна

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ТБИЛИСИ, 5 фев– Sputnik. Треть школ в Грузии полностью находится на дистанционном обучении из-за эпидемиологического положения в стране в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.За последнюю неделю в Грузии зафиксировано 119 582 случая инфицирования коронавирусом. Во избежание распространения коронавируса, в случае выявления заболевания, отдельный класс или школа временно переходит на дистанционное обучение.В настоящее время в онлайн-режиме обучение проходят учащиеся 672 из 2 302 школ. Кроме того, 146 педагогов из группы риска изъявили желание вести обучение в дистанционном формате.За последнюю неделю коронавирус выявлен у 5,8% учителей и 2,1% учащихся. К этому времени вакцинировано 73,6% учителей и представителей администрации школ.Министерство образования по-прежнему позволяет родителям учеников выбирать между форматом дистанционного обучения и очным посещением. Заполнить заявку на онлайн-обучение можно по ссылке каждый четверг с 00:00 до 18:00.Школьные врачи в Грузии начали делать тесты на коронавирус>>Для профилактики коронавируса школы Грузии полностью обеспечены дезинфицирующими растворами, масками, термометрами и дезинфекционными барьерами.Интенсивно проходит тестирование учителей на COVID-19.В то же время, чтобы обеспечить безопасную среду для учителей и учеников, представители министерства образования продолжают постоянный мониторинг школ в Тбилиси и в регионах Грузии.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса