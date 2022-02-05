https://sputnik-georgia.ru/20220205/shkolnye-vrachi-v-gruzii-nachali-delat-testy-na-koronavirus-264175920.html

Школьные врачи в Грузии начали делать тесты на коронавирус

Школьные врачи в Грузии начали делать тесты на коронавирус

Центр по контролю заболеваний переподготовил врачей в каждой шестой школе Грузии

2022-02-05T13:14+0400

2022-02-05T13:14+0400

2022-02-05T14:00+0400

грузия

общество

новости

образование

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/05/264176153_0:235:1479:1067_1920x0_80_0_0_0cd70cd2a0f8cad7e95226f7b59d086a.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Школьные врачи в более чем 400 государственных и частных школах Грузии начали проводить тестирование на коронавирус для педагогов и персонала этих учебных заведений, говорится в сообщении министерства образования и науки.Переподготовку школьных врачей провели представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. В школах, где врачи еще не прошли подготовку, за тестирование, как и прежде, будет отвечать Центр по контролю заболеваний.В целях обеспечения более безопасной среды в школах, учителя, которые перенесли коронавирус или вакцинированы обеими дозами, должны делать ПЦР-тесты на коронавирус раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или не вакцинированные, – один раз в неделю быстрым тестом на антиген. Первый заместитель министра Тамар Махарашвили лично ознакомилась с процессом тестирования в школах. Она поблагодарила Центр по контролю заболеваний и отметила, что министерство максимально обеспечит создание безопасной среды в школах, говорится на сайте министерства.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 23 134>>Во избежание распространение коронавируса в случае выявления случаев инфицирования, отдельный класс или школа временно переходит на дистанционное обучение.В Грузии 2 085 государственных и 217 частных школ. Из них к этому времени на дистанционке – 672 школы.В дистанционном режиме работают 146 педагогов из группы риска.За последнюю неделю коронавирус был подтвержден у 5,8% учителей и 2,1% учащихся по всей Грузии. К этому времени вакцинировано 73,6% учителей и представителей администрации школ."Омикрон" - начало конца, но..." - Зоидзе>>С учетом эпидемиологической ситуации, родители сами могут решать, водить детей в школу или выбрать дистанционное обучение.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, образование, коронавирус covid-19