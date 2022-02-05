https://sputnik-georgia.ru/20220205/kto-vozglavit-sluzhby-kotorye-budut-sledit-za-chinovnikami-i-lichnymi-dannymi-gruzii-264174050.html

Кто возглавит службы, которые будут следить за чиновниками и личными данными Грузии?

Кто возглавит службы, которые будут следить за чиновниками и личными данными Грузии?

Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и сразу приступят к работе ее преемники 05.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-05T11:12+0400

2022-02-05T11:12+0400

2022-02-05T11:12+0400

грузия

политика

новости

служба государственного инспектора

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Конкурсные комиссии отобрали кандидатов в руководители новых структур – Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы, которых представят премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на рассмотрение, говорится в сообщении администрации правительства.На каждую должность теперь претендуют по три кандидата. Службу по защите персональных данных может возглавить Каха Маградзе, Лела Джанашвили или Тамар Алпаидзе, а Специальную следственную службу – Элене Алавердашвили, Эмзар Гагнидзе или Карло Кацитадзе.Премьер-министр должен будет выбрать по два кандидата и представить их парламенту. Руководители служб будут определены по итогам голосования.Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Скептически отнеслись к решению властей и западные партнеры Грузии, в том числе международные организации. Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу>>Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и сразу приступят к работе ее преемники.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, служба государственного инспектора, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили