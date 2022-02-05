https://sputnik-georgia.ru/20220205/kto-vozglavit-sluzhby-kotorye-budut-sledit-za-chinovnikami-i-lichnymi-dannymi-gruzii-264174050.html
Кто возглавит службы, которые будут следить за чиновниками и личными данными Грузии?
Кто возглавит службы, которые будут следить за чиновниками и личными данными Грузии?
Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и сразу приступят к работе ее преемники 05.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-05T11:12+0400
2022-02-05T11:12+0400
2022-02-05T11:12+0400
грузия
политика
новости
служба государственного инспектора
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262719157_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_5bfe00c49221c0318d026c5ba8d141ce.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Конкурсные комиссии отобрали кандидатов в руководители новых структур – Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы, которых представят премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на рассмотрение, говорится в сообщении администрации правительства.На каждую должность теперь претендуют по три кандидата. Службу по защите персональных данных может возглавить Каха Маградзе, Лела Джанашвили или Тамар Алпаидзе, а Специальную следственную службу – Элене Алавердашвили, Эмзар Гагнидзе или Карло Кацитадзе.Премьер-министр должен будет выбрать по два кандидата и представить их парламенту. Руководители служб будут определены по итогам голосования.Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Скептически отнеслись к решению властей и западные партнеры Грузии, в том числе международные организации. Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу>>Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и сразу приступят к работе ее преемники.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262719157_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_f607a9ddf468ab4b97d4cdebdb969ef8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, служба государственного инспектора, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили
Кто возглавит службы, которые будут следить за чиновниками и личными данными Грузии?
Подписаться на
Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и сразу приступят к работе ее преемники
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Конкурсные комиссии отобрали кандидатов в руководители новых структур – Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы, которых представят премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили на рассмотрение, говорится в сообщении администрации правительства.
На каждую должность теперь претендуют по три кандидата. Службу по защите персональных данных может возглавить Каха Маградзе, Лела Джанашвили или Тамар Алпаидзе, а Специальную следственную службу – Элене Алавердашвили, Эмзар Гагнидзе или Карло Кацитадзе.
Премьер-министр должен будет выбрать по два кандидата и представить их парламенту. Руководители служб будут определены по итогам голосования.
Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.
Скептически отнеслись к решению властей и западные партнеры Грузии, в том числе международные организации.
Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и сразу приступят к работе ее преемники.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.
Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.