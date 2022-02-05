https://sputnik-georgia.ru/20220205/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-regbi-na-match-s-portugaltsami-264172646.html
Назван состав сборной Грузии по регби на матч с португальцами
Назван состав сборной Грузии по регби на матч с португальцами
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов – 13 05.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-05T10:32+0400
2022-02-05T10:32+0400
2022-02-05T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби огласил состав на первый матч чемпионата Европы против Португалии, который состоится 6 февраля в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.В списке из 23 игроков сразу четыре дебютанта, один из которых начнет игру в стартовом составе. Это Сандро Мамамтвришвили. Трое других начнут встречу на скамейке запасных: Лука Ниорадзе, Нико Апциаури и Давид Месхи."К сожалению, из-за коронавируса мы потеряли часть игроков. Исходя из этого нам пришлось сделать определенные перестановки в составе, но хорошо, что у нас есть резерв из "Черного льва". Можно сказать, что перед матчем с Португалией у нас не оптимальный состав, но, с другой стороны, это возможность проявить себя молодым игрокам", – приводит слова главного тренера сборной Грузии Левана Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.С четырьмя дебютантами против "Волков" - к матчу сборных Грузии и Португалии по регби >>Стартовый состав сборной Грузии на матч против Португалии:Беки:Лаша Хмаладзе, Ака Табуцадзе, Деме Тапладзе, Мераб Шарикадзе (капитан), Мириан Модебадзе (все "Черный лев", Грузия), Тедо Абжандадзе ("Брив", Франция), Гела Апрасидзе ("Монпелье", Франция).Передняя линия:Гурам Гогичашвили ("Расинг", Франция), Вано Каркадзе и Отар Гиоргадзе ("Брив", Франция), Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Григор Кердикошвили ("Ажен", Франция), Лаша Джаяни и Сандро Мамамтвришвили ("Черный лев", Грузия), Торнике Джалагония ("Биариц", Франция).Стоит отметить, что на матч будут допущены болельщики. Начало встречи в 15:00 по тбилисскому времени.В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы примут участие Грузия, Португалия, Россия, Испания, Румыния и Нидерланды.Расписание матчей сборной Грузии на чемпионате Европы:Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, регби, сборная грузии по регби
Назван состав сборной Грузии по регби на матч с португальцами
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Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов – 13
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби огласил состав на первый матч чемпионата Европы против Португалии, который состоится 6 февраля в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи.
В списке из 23 игроков сразу четыре дебютанта, один из которых начнет игру в стартовом составе. Это Сандро Мамамтвришвили. Трое других начнут встречу на скамейке запасных: Лука Ниорадзе, Нико Апциаури и Давид Месхи.
"К сожалению, из-за коронавируса мы потеряли часть игроков. Исходя из этого нам пришлось сделать определенные перестановки в составе, но хорошо, что у нас есть резерв из "Черного льва". Можно сказать, что перед матчем с Португалией у нас не оптимальный состав, но, с другой стороны, это возможность проявить себя молодым игрокам", – приводит слова главного тренера сборной Грузии Левана Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии
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Стартовый состав сборной Грузии на матч против Португалии:
Лаша Хмаладзе, Ака Табуцадзе, Деме Тапладзе, Мераб Шарикадзе (капитан), Мириан Модебадзе (все "Черный лев", Грузия), Тедо Абжандадзе ("Брив", Франция), Гела Апрасидзе ("Монпелье", Франция).
Гурам Гогичашвили ("Расинг", Франция), Вано Каркадзе и Отар Гиоргадзе ("Брив", Франция), Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Григор Кердикошвили ("Ажен", Франция), Лаша Джаяни и Сандро Мамамтвришвили ("Черный лев", Грузия), Торнике Джалагония ("Биариц", Франция).
Стоит отметить, что на матч будут допущены болельщики. Начало встречи в 15:00 по тбилисскому времени.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Европы примут участие Грузия, Португалия, Россия, Испания, Румыния и Нидерланды.
Расписание матчей сборной Грузии на чемпионате Европы:
Грузия - Португалия, 6 февраля
Нидерланды - Грузия, 12 февраля
Грузия - Россия, 27 февраля
Румыния - Грузия, 12 марта
Грузия - Испания, 20 марта
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы ("лелос" выиграли турнир шесть раз подряд) и рекордсменом по количеству титулов – 13.
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