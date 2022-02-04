https://sputnik-georgia.ru/20220204/s-chetyrmya-debyutantami-protiv-volkov---k-matchu-sbornykh-gruzii-i-portugalii-po-regbi-264169497.html

С четырьмя дебютантами против "Волков" - к матчу сборных Грузии и Португалии по регби

С четырьмя дебютантами против "Волков" - к матчу сборных Грузии и Португалии по регби

На тбилисском стадионе имени Михеила Месхи 6 февраля в 15:00 начнется матч регбийных сборных Грузии и Португалии, которым "Лелос" откроют свой очередной... 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T22:44+0400

2022-02-04T22:44+0400

2022-02-04T23:12+0400

грузия

спорт

регби

сборная грузии по регби

кубок европейских наций по регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/05/250807203_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8bd0ce17cd79c994b146c81345d986bc.jpg

Время летит, скучать не приходитсяКак-то незаметно пролетели почти три месяца после осенних матчей грузинской сборной против французов и фиджийцев. Это потому, что скучать не пришлось – то "Черный Лев" доигрывал отложенные матчи Суперкубка "Регби Европы", то легионеры играли за свои французские и английские клубы во внутренних чемпионатах и европейских кубковых турнирах, причем – как никогда успешно на обоих фронтах.Индивидуальные и клубные успехи лидеров "Лелос" - тема особая, и это еще одно подтверждение бытующего мнения, согласно которому грузинский регби испытывает невиданный прогресс и дефицита квалифицированных исполнителей не существует.Однако это мнение как-то не совсем подошло к сложившейся ситуации, но об этом – чуть позже.В поход за очередным титуломИтак, в воскресенье национальная сборная Грузии отправится в свой очередной "поход" за титулом, который в этом году будет начинен особым бонусом – путевкой на Кубок мира 2023 года. Впрочем, помимо победителя двухкругового и двухлетнего (2021-2022) отборочного турнира, на КМ-2023 поедет и команда, занявшая второе место, а сборная, оказавшаяся на третьей позиции, продолжит борьбу за путевку в утешительном турнире со сборными, также не сумевшими пробиться на мировой форум из других регионов планеты.Грузия – вне конкуренцииНо этот путь явно не для грузин, поскольку в 2021-м они завоевали свой 13-й титул чемпионов Европы и нацеливаются на 14-й, причем в зачете двухлетнего цикла опережают ближайших преследователей – румын и тех же португальцев на целых 10 (!) очков, а это – две победы с бонусом.Все идет к логичному разрешению простенького ребуса на тему "кто в Европе сильнее всех вне элитных Шести Наций". Эта тема всем давно надоела, и продолжать толочь воду в ступе нет ни малейшего желания. После поражения от сборной Румынии в марте 2017 года "Борджгалоснеби" одержали в чемпионате "Регби Европы" 20 побед подряд, и этим все сказано…"Лелос" vs "Лобуш"Кстати, обозреваемый нами турнир за всю его историю выигрывали как раз только вышеупомянутые сборные – Грузии (13), Румынии (5) и Португалии (1).В Тбилиси "Лелос" и "Лобуш" ("Волки" - регбиное прозвище сборной Португалии) столкнутся в 23-й раз. Из предыдущих 22 матчей 16 выиграли грузины, 4 – португальцы и еще две встречи завершились миром. Однако сразу же заметим, что последняя ничья была зафиксирована 14 февраля 2009 году на "Динамо Арене", а последняя победа "Лобуш" и вовсе датирована 5 февраля 2005 (в Лиссабоне), что свидетельствует о явном превосходстве регбистов из Грузии.Но в любом случае сборная Португалии всегда сопротивляется до последнего, доставляет массу проблем любому сопернику, остро атакуя и контратакуя. Несмотря на то, что две последние встречи с "Волками" сборная Грузии выиграла с бонусом, оба раза португальцы сыграли агрессивно и искрометно, просто до Грузии им недостает общего уровня и класса, а остальным участникам ЧЕ они ни в чем не уступают.Четыре дебютанта в составе "Лелос"И наконец о ситуации, сложившейся в сборной Грузии. Её главный тренер Леван Маисашвили изначально обнародовал список из 32-х игроков, которые должны были собраться на базе "Шевардени" и приступить к подготовке к матчам против Португалии и Нидерландов (12 февраля в Амстердаме).Но травмы и неутихающая пандемия COVID-19 вмешались настолько существенно, что тренерскому штабу в авральном порядке пришлось перетасовывать состав, несколько раз заменяя выбранных игроков целыми группами.По разным причинам в начальном списке не значились такие важные игроки, как Сандро Тодуа, Бека Горгадзе, Джаба Брегвадзе, Леван Чилачава, Гиорги Джавахиа…Тот первоначальный список был обнародован 26 февраля, но уже через пару дней стало известно, что хукера из российского "Локомотив-Пенза" Гиорги Чкоидзе по причине заражения коронавирусом в расширенном составе не будет, были добавлены 3 новых игрока, и всего в списке стало 34 фамилии.31-го - новая волна замен: из-за травм из состава выбыли находившиеся в отличной форме Давит Ниниашвили и Лука Азариашвили. Шалва Мамукашвили, Котэ Микаутадзе, Лука Иванишвили и тренер форвардов Илиа Маисурадзе подхватили COVID-19, пришлось вызывать новых игроков, у некоторых из них также был обнаружен злосчастный вирус…Короче говоря, приятного мало, хотя, как говорят врачи, у всех зараженных все идет без осложнений, и дай Бог им здоровья.И как раз в данной ситуации пригодилась франшиза "Черный Лев", во главе которой стоят те же специалисты, что и в национальной сборной. Именно из той команды пополнилась сборная, и таким образом в воскресенье состоится дебют сразу четырех игроков. Сандро Мамамтавришвили стартует в основе, а Нико Апциаури выйдет на замену. Помимо этих двух фланкеров впервые примерят регбийку цвета вина хукер Лука Ниорадзе из французского "Орийака" и вингер российского "Енисея-СТМ" Давит Месхи.Нельзя сказать, что Маисашвили "наскреб" второстепенных исполнителей, с кадрами проблем нет, но все это не может не сказаться на сыгранности, на качестве командной игры сборной Грузии. Вот такие дела.Но, в любом случае, мы надеемся на захватывающее зрелище и, естественно, на победу наших любимых "Лелос". Удачи им!Состав сборной Грузии на матч с Португалией:1. Гурам Гогичашвили (Расинг-92), 2. Вано Каркадзе (Брив), 3. Бека Гигашвили (Тулон), 4. Григор Кердикошвили (Ажен), 5. Лаша Джаиани (Чёрный Лев), 6. Отар Гиоргадзе (Брив), 7. Сандро Мамамтавришвили (Чёрный Лев), 8. Торнике Джалагониа (Биарриц), 9. Гела Апрасидзе (Монпелье), 10. Тедо Абжандадзе (Брив), 11. Мириан Модебадзе (Черный Лев), 12. Мераб. Шарикадзе (капитан, Черный Лев), 13. Деме Тапладзе (Чёрный Лев), 14. Ака Табуцадзе (Чёрный Лев), 15. Лаша Хмаладзе (Чёрный Лев).Запасные: 16. Лука Ниорадзе (Орийак), 17. Михеил Нариашвили (Монпелье), 18. Лука Джапаридзе (Брив), 19. Нодар Чеишвили (Черный Лев), 20. Нико Апциаури (Черный Лев), 21. Васил Лобжанидзе (Брив), 22. Лаша Ломидзе (Черный Лев), 23. Давит Месхи (Енисей-СТМ).

https://sputnik-georgia.ru/20220201/sbornaya-gruzii-po-regbi-nachinaet-pokhod-za-ocherednym-titulom-264065908.html

https://sputnik-georgia.ru/20210307/Pervyy-spektakl-Lelos-na-pireneyskikh-gastrolyakh-251097955.html

https://sputnik-georgia.ru/20211219/chernyy-lev-obygral-tel-aviv-khit-v-superkubke-evropy-po-regbi-262974596.html

https://sputnik-georgia.ru/20211205/etot-nepredskazuemyy-superkubok-po-regbi-262606887.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

грузия, спорт, регби, сборная грузии по регби, кубок европейских наций по регби