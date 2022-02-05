https://sputnik-georgia.ru/20220205/nazvany-sroki-snizheniya-urovnya-inflyatsii-v-gruzii-264154778.html

Названы сроки снижения уровня инфляции в Грузии

Названы сроки снижения уровня инфляции в Грузии

Проводимая в Грузии политика по сдерживанию инфляции полностью соответствует тем вызовам, которые существуют на международных рынках, считает эксперт 05.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-05T09:01+0400

2022-02-05T09:01+0400

2022-02-05T09:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сдерживание инфляционных процессов как в Грузии, так и глобально прогнозируется с апреля текущего года, сказал эксперт по экономическим вопросам Андрия Гвидиани.Годовая инфляция (январь 2022 года к январю 2021 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат).По словам аналитика, у показателя инфляции есть свои объективные и субъективные причины."Грузия является частью глобальной экономики и, соответственно, происходящие международные экономические процессы, безусловно, прямо пропорционально влияют на Грузию", – отметил Гвидиани.Инфляция в Грузии на запредельном уровне – новая статистика >>Как отметил эксперт, цены на различные товары значительно выросли на международных биржах и рынках. В основном это алкоголь и продукты питания, цены на которые повысились на 30%."К этому добавляется подорожание нефти и транспортных расходов, что само по себе влияет и отражается на уровне инфляции в Грузии", – подчеркнул Гвидиани.Что касается шагов, предпринятых правительством Грузии в борьбе с инфляцией как в монетарном, так и в фискальном плане, то все международные организации, в том числе Международный валютный фонд, оценили их позитивно, подчеркнул эксперт."Соответственно, проводимая в Грузии политика полностью соответствует тем вызовам, которые существуют на международных рынках", – сказал Гвидиани.Что влияет на динамику цен в ГрузииПо информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах."В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении Нацбанка.Регулятор отмечает, что рост инфляции также является проблемой для Грузии. Высокий уровень показателя в основном обусловлен единичными факторами, которые особенно активны во всем мире в 2020-2021 годах.Сильная кредитная активность является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время препятствует снижению инфляции, подчеркивает Нацбанк.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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