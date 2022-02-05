Названы сроки снижения уровня инфляции в Грузии
09:01 05.02.2022 (обновлено: 09:28 05.02.2022)
© photo: Sputnik / Stringer Навтлугский рынок. Торговля сыром
© photo: Sputnik / Stringer
Проводимая в Грузии политика по сдерживанию инфляции полностью соответствует тем вызовам, которые существуют на международных рынках, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Сдерживание инфляционных процессов как в Грузии, так и глобально прогнозируется с апреля текущего года, сказал эксперт по экономическим вопросам Андрия Гвидиани.
Годовая инфляция (январь 2022 года к январю 2021 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат).
"Уровень инфляции постепенно будет снижаться и к концу года мы приблизимся к целевому показателю. Думаю, через несколько месяцев инфляция начнет снижаться и те факторы, которые связаны с пандемией, будет исчерпаны с весны, и уровень инфляции стабилизируется", – заявил Гвидиани в эфире телеканала "Имеди".
По словам аналитика, у показателя инфляции есть свои объективные и субъективные причины.
"Грузия является частью глобальной экономики и, соответственно, происходящие международные экономические процессы, безусловно, прямо пропорционально влияют на Грузию", – отметил Гвидиани.
Как отметил эксперт, цены на различные товары значительно выросли на международных биржах и рынках. В основном это алкоголь и продукты питания, цены на которые повысились на 30%.
"К этому добавляется подорожание нефти и транспортных расходов, что само по себе влияет и отражается на уровне инфляции в Грузии", – подчеркнул Гвидиани.
Что касается шагов, предпринятых правительством Грузии в борьбе с инфляцией как в монетарном, так и в фискальном плане, то все международные организации, в том числе Международный валютный фонд, оценили их позитивно, подчеркнул эксперт.
"Соответственно, проводимая в Грузии политика полностью соответствует тем вызовам, которые существуют на международных рынках", – сказал Гвидиани.
Что влияет на динамику цен в Грузии
По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.
В январе мировые цены на базовое продовольствие выросли на 1,1% (в первую очередь за счет цен на растительное масло и молочные продукты) и достигли нового исторического максимума с апреля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
"В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении Нацбанка.
Регулятор отмечает, что рост инфляции также является проблемой для Грузии. Высокий уровень показателя в основном обусловлен единичными факторами, которые особенно активны во всем мире в 2020-2021 годах.
"В 2021 году ожидается рост ВВП на 10,6%, что в основном будет связано с сохранением фискальных стимулов, реализацией спроса, накопленного на предыдущих этапах пандемии, и недавней высокой процентной ставкой", – отмечет Нацбанк.
Сильная кредитная активность является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время препятствует снижению инфляции, подчеркивает Нацбанк.
© SputnikПрожиточный минимум и инфляция в Грузии в 2021 году
Прожиточный минимум и инфляция в Грузии в 2021 году
© Sputnik
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