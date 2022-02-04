https://sputnik-georgia.ru/20220204/inflyatsiya-v-gruzii-na-zapredelnom-urovne--novaya-statistika-264136508.html

Инфляция в Грузии на запредельном уровне – новая статистика

Инфляция в Грузии на запредельном уровне – новая статистика

При прочих равных условиях Нацбанк прогнозирует значительное снижении инфляции с весны 2022 года 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T09:01+0400

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2022-02-04T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Годовая инфляция (январь 2022 года к январю 2021 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на коммунальные услуги (44,8%), транспорт (16,2%), гостиницы и рестораны (16%) и здравоохранение (7,5%). В январе цены на продовольствие за год выросли на 16,2%. Больше всего подорожали овощи – 23,3%, хлеб и хлебопродукты – 20,5%, растительное масло – 19,6%, сахар – 18,2%, молоко и яйца – 14,4%.В январе 2022 года, по сравнению с декабрем 2021 года, уровень инфляции составил 1,1%. В декабре месячная инфляция составляла 0,3%.Что влияет на динамику цен в ГрузииПо информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах."В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении Нацбанка.Регулятор отмечает, что рост инфляции также является проблемой для Грузии. Высокий уровень показателя в основном обусловлен единичными факторами, которые особенно активны во всем мире в 2020-2021 годах.Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года >>"В 2021 году ожидается рост ВВП на 10,6%, что в основном будет связано с сохранением фискальных стимулов, реализацией спроса, накопленного на предыдущих этапах пандемии, и недавней высокой процентной ставкой", – отмечет Нацбанк.Сильная кредитная активность является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время препятствует снижению инфляции, подчеркивает Нацбанк.Как начнет снижаться уровень инфляцииПо мнению Нацбанка, в ближайшее время инфляция останется высокой."При прочих равных условиях, инфляция начнет постепенно снижаться с весны этого года и приблизится к целевому показателю к концу года", – говорится в заявлении регулятора.Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика >>В документе отмечается, что при прочих равных условиях текущий прогноз предполагает снижение инфляции с весны 2022 года, что вместе с принятием временных факторов будет поддержано существующей жесткой денежно-кредитной политикой и фискальной консолидацией.Однако перед лицом сильных потрясений предложения угроза роста инфляционных ожиданий по-прежнему актуальна. Однако инфляционные риски сохраняются, и их реализация может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.Ручной тормоз для роста ценПо словам эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, основная причина столь высокого уровня инфляции – внешний фактор.Решение проблемы в импортозамещении, уверяет эксперт. Те продукты, которые можно производить в Грузии, не обязательно покупать за рубежом, так как это накладно и неэкономно. Но опять же, развитие собственного производства – процесс долгий, а решать проблемы нужно уже сегодня. Одним из таких решений и является ограничение денежной массы в обращении, чему способствует увеличение ставки рефинансирования.Причина инфляции в Грузии – ответ министра экономики >>"Ужесточение монетарной политики способствует тому, чтобы сильно не разогнать или не увеличить инфляцию. Если бы мы располагали такой панацеей, что одним решением можно было бы остановить инфляцию, но такого не бывает в экономике", – сказал Арчвадзе.По его мнению, ставки рефинансирования – это как бы ручной тормоз для экстренного торможения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк, цены, инфляция