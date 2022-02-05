https://sputnik-georgia.ru/20220205/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-polnyy-spisok-ogranicheniy-264181499.html

Ситуация на дорогах Грузии: полный список ограничений

Ситуация на дорогах Грузии: полный список ограничений

Перевал Паравани к вечеру субботы закрыли уже для всех видов транспорта

2022-02-05T19:48+0400

2022-02-05T19:48+0400

2022-02-05T20:08+0400

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263692131_16:0:2464:1377_1920x0_80_0_0_93beb460ca27a1eaf693a2b629e86cd2.jpg

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Снегопад и плохая видимость на дорогах остаются главной причиной ограничений, которые действуют как в западной, так и восточной части Грузии.Так второй день сохраняется запрет на передвижение трейлеров на участке от 1 до 107 километра трассы Гоми-Сахчере-Чиатура-Зестафони.Аналогичный запрет действует на участке Лентехи-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара.Запрещено передвижение большегрузов и на участке Чумателети-Хуневи автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Аналогичный запрет действует и на участке Ксани-Хуневи той же трассы.А вот движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда к вечеру субботы уже полностью запрещено.Погода в Грузии – когда стихнет сильный ветер>>Несмотря на непогоду, открытым остается движение в направлении российской границы. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.Свободно движение и на трассе Восток-Запад.Информацию о ситуации на дорогах Грузии публикует департамент автомобильных дорог. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог