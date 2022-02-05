https://sputnik-georgia.ru/20220205/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-polnyy-spisok-ogranicheniy-264181499.html
Ситуация на дорогах Грузии: полный список ограничений
Ситуация на дорогах Грузии: полный список ограничений
Перевал Паравани к вечеру субботы закрыли уже для всех видов транспорта
2022-02-05T19:48+0400
2022-02-05T19:48+0400
2022-02-05T20:08+0400
грузия
новости
погода
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263692131_16:0:2464:1377_1920x0_80_0_0_93beb460ca27a1eaf693a2b629e86cd2.jpg
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Снегопад и плохая видимость на дорогах остаются главной причиной ограничений, которые действуют как в западной, так и восточной части Грузии.Так второй день сохраняется запрет на передвижение трейлеров на участке от 1 до 107 километра трассы Гоми-Сахчере-Чиатура-Зестафони.Аналогичный запрет действует на участке Лентехи-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара.Запрещено передвижение большегрузов и на участке Чумателети-Хуневи автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Аналогичный запрет действует и на участке Ксани-Хуневи той же трассы.А вот движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда к вечеру субботы уже полностью запрещено.Погода в Грузии – когда стихнет сильный ветер>>Несмотря на непогоду, открытым остается движение в направлении российской границы. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.Свободно движение и на трассе Восток-Запад.Информацию о ситуации на дорогах Грузии публикует департамент автомобильных дорог. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263692131_322:0:2158:1377_1920x0_80_0_0_c704c9bb487aec019b24a8655ad81512.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах Грузии: полный список ограничений
19:48 05.02.2022 (обновлено: 20:08 05.02.2022) Подписаться на
Перевал Паравани к вечеру субботы закрыли уже для всех видов транспорта
ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Снегопад и плохая видимость на дорогах остаются главной причиной ограничений, которые действуют как в западной, так и восточной части Грузии.
Так второй день сохраняется запрет на передвижение трейлеров на участке от 1 до 107 километра трассы Гоми-Сахчере-Чиатура-Зестафони.
Аналогичный запрет действует на участке Лентехи-Меле трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили и на участке Кутаиси-Саирме трассы Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара.
Запрещено передвижение большегрузов и на участке Чумателети-Хуневи автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Аналогичный запрет действует и на участке Ксани-Хуневи той же трассы.
А вот движение на перевале Паравани трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда к вечеру субботы уже полностью запрещено.
Несмотря на непогоду, открытым остается движение в направлении российской границы. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Свободно движение и на трассе Восток-Запад.
Информацию о ситуации на дорогах Грузии публикует
департамент автомобильных дорог.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.