https://sputnik-georgia.ru/20220205/sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-deputata-parlamenta-gruzii-ot-natsdvizheniya-264177222.html

Суд избрал меру пресечения для депутата парламента Грузии от "Нацдвижения"

Суд избрал меру пресечения для депутата парламента Грузии от "Нацдвижения"

Депутат от самой крупной оппозиционной партии Грузии Давид Киркитадзе настаивает на том, что он оборонялся

2022-02-05T14:51+0400

2022-02-05T14:51+0400

2022-02-05T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Суд избрал залог в 5 тысяч лари для депутата парламента Грузии от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе, обвиняемого в нанесении побоев участникам акции у офиса партии в городе Рустави.Речь идет об инциденте в предвыборный период, 24 октября 2021 года, когда у офиса партии в Рустави произошла стычка между членами "Нацдвижения" и их противниками. Тогда в оппозиционной партии заявили, что активисты правящей силы "Грузинская мечта" пытались ворваться в офис, в "Грузинской мечте" в ответ обвинили оппозиционную силу в насилии.Прокуратура утверждает, что Киркитадзе и другие члены "Нацдвижения" напали на протестующих против политики партии и обвиняет Киркитадзе в нанесении побоев двум участникам акции. На суде сторона обвинения требовала избрать меру пресечения в виде залога в размере 10 тысяч лари.Конфликт начался, когда к протестующим подошли члены "Нацдвижения". По данным следствия, Киркитадзе, возмущенный публичным выражением негативного отношения в его адрес, напал на двоих участников акции.Депутат настаивает на том, что он лишь оборонялся.Ранее депутат заявил, что прокуратура возбудила абсурдное и политически мотивированное дело.Между тем, суд все же избрал Киркитадзе залог в размере 5 тысяч лари, несмотря на просьбу защиты оставить их подзащитного без меры пресечения.Адвокаты намерены обжаловать решение суда."Не было никакого основания для избрания меры пресечения. Суд удовлетворил просьбу обвинения частично и избрал залог в размере 5 тысяч лари, которые нужно выплатить в течение 20 дней. Это решение мы, сторона защиты, обязательно обжалуем", – сказал адвокат Киркидзе Александр Мгеладзе.Депутату парламента Грузии предъявлено обвинение>>Сторона обвинения решением суда довольна, и утверждает, что в деле есть все доказательства вины Киркитадзе."В деле представлены как показания свидетелей, так и заключения экспертиз, в том числе заключение медицинской экспертизы. Только после получения стандарта доказательств для предъявления обвинения и получения заключений экспертиз, сторона обвинения приняла решение начать уголовное преследование всех участников конфликта", – сказал прокурор Торнике Татунашвили.В случае подтверждения вины, Киркитадзе грозит штраф либо общественно полезные работы сроком от 180 до 240 чесов, либо лишение свободы до двух лет. Также в случае обвинительного приговора член "Нацдвижения" лишится депутатского мандата.Отдельно суд рассматривает дело троих участников акции, двое из которых являются пострадавшими по делу Киркитадзе. Все они обвиняются по той же статье, что и депутат, но в данном случае речь идет о групповом насилии. Все трое обвиняемых, согласно решению суда, ранее внесли залог и находятся на свободеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, происшествия, рустави, грузинская мечта, единое нацдвижение, суд