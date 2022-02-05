https://sputnik-georgia.ru/20220205/u-sluzhby-spaseniya-v-gruzii-poyavitsya-svoy-kodeks-etiki-264181971.html

У Службы спасения в Грузии появится свой Кодекс этики

У Службы спасения в Грузии появится свой Кодекс этики

Сотрудникам Службы ЧС запрещено играть в азартные игры и посещать в униформе несоответствующие профессии места

2022-02-05T20:28+0400

2022-02-05T20:28+0400

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вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. С 1 апреля вступит в силу Кодекс этики Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, который регулирует отношения между сотрудниками и обществом.Кодекс этики предполагает единый стандарт правил поведения сотрудников Службы.В частности, сотрудникам запрещено употреблять алкоголь на работе, посещать в униформе несоответствующие профессии места, играть в азартные игры, использовать полученную на работе информацию в личных интересах, использовать соцсети и СМИ для дискредитации работы и нанесения вреда ее репутации.При этом работники Службы должны быть готовы оказать помощь гражданам даже в нерабочее время.Кодекс обязывает спасателей и пожарных во время работы быть тактичными, вежливыми и доброжелательными. Не курить и не жевать жевательную резинку во время общения с гражданами.Грузинские спасатели предупредили об опасности выхода на лед водоемов>>Согласно Кодексу, основными принципами работы сотрудников Службы являются верховенство закона, защита основных прав человека, социальная справедливость и равноправие. А также политический нейтралитет, гуманизм и умеренность.Нарушение правил повлечет за собой дисциплинарную ответственность.Кодекс этики утвержден приказом главы МВД Грузии Вахтангом Гомелаури.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури