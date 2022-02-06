https://sputnik-georgia.ru/20220206/covid-statistika-gruzii-tbilisi-lidiruet-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-264192970.html

COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса

COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса

На данный момент в Грузии 210 274 активных случая заболевания, из них 5 850 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 146 пациентов тяжелое 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T17:01+0400

2022-02-06T17:01+0400

2022-02-06T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Больше всего выявленных в Грузии за последние сутки случаев коронавируса приходится на Тбилиси – 9 295 из 19 098, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 52 362 теста на коронавирус, из них 29 383 – на антиген, 22 979 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 295 505 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 17 594 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 071 560 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 пациента, а с начала пандемии – 15 174.На данный момент в Грузии 210 274 активных случая заболевания, из них 5 850 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 146 пациентов тяжелое, из них 282 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 962 пациента находятся в ковид-гостиницах, 202 462 инфицированных пациента проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек."Двух доз достаточно" – эксперт о новом штамме коронавируса >>Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 36,47%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 27,00%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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