https://sputnik-georgia.ru/20220206/covid-statistika-gruzii-tbilisi-lidiruet-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-264192970.html
COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса
COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса
На данный момент в Грузии 210 274 активных случая заболевания, из них 5 850 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 146 пациентов тяжелое 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T17:01+0400
2022-02-06T17:01+0400
2022-02-06T17:10+0400
грузия
общество
новости
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264167383_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_acd8721b6121e02145223b3599c1171f.jpg
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Больше всего выявленных в Грузии за последние сутки случаев коронавируса приходится на Тбилиси – 9 295 из 19 098, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В Грузии за последние сутки сделано 52 362 теста на коронавирус, из них 29 383 – на антиген, 22 979 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 295 505 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 17 594 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 071 560 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 пациента, а с начала пандемии – 15 174.На данный момент в Грузии 210 274 активных случая заболевания, из них 5 850 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 146 пациентов тяжелое, из них 282 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 962 пациента находятся в ковид-гостиницах, 202 462 инфицированных пациента проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 51 человек."Двух доз достаточно" – эксперт о новом штамме коронавируса >>Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 36,47%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 27,00%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264167383_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_15b28f419f2250775593e939e0f1f795.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса
17:01 06.02.2022 (обновлено: 17:10 06.02.2022) Подписаться на
На данный момент в Грузии 210 274 активных случая заболевания, из них 5 850 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 146 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Больше всего выявленных в Грузии за последние сутки случаев коронавируса приходится на Тбилиси – 9 295 из 19 098, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 1 233
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 72.
В Грузии за последние сутки сделано 52 362 теста на коронавирус, из них 29 383 – на антиген, 22 979 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 295 505 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 17 594 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 071 560 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 пациента, а с начала пандемии – 15 174.
На данный момент в Грузии 210 274 активных случая заболевания, из них 5 850 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 146 пациентов тяжелое, из них 282 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 962 пациента находятся в ковид-гостиницах, 202 462 инфицированных пациента проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 51 человек.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 36,47%, за последние 14 дней – 30,65%, за последние семь дней – 27,00%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.