https://sputnik-georgia.ru/20220206/gruzinskiy-dzyudoist-stal-vitse-chempionom-turnira-bolshogo-shlema-v-parizhe-264199435.html
Грузинский дзюдоист стал вице-чемпионом турнира "Большого шлема" в Париже
Грузинский дзюдоист стал вице-чемпионом турнира "Большого шлема" в Париже
Бронзу в копилку сборной Грузии мог добавить Гвиниашвили, но в схватке за третье место уступил спортсмену из Узбекистана 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T23:28+0400
2022-02-06T23:28+0400
2022-02-06T23:28+0400
гран-при по дзюдо
тато григалашвили
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. В заключительный день турнира из серии "Большой шлем" в Париже Тато Григалашвили завоевал серебряную медаль.В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили уступил Сотаро Фудживара из Японии. Любопытно, что в прошлом году, здесь же в Париже, Григалашвили также завоевал серебряную медаль.Бронзу в копилку сборной Грузии мог добавить и Бека Гвиниашвили, но в схватке за третье место в категории до 90 кг наш спортсмен уступил Довлату Бобонову из Узбекистана.Таким образом, на турнире в столице Франции грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали. В первый день турнира Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) выиграл золото, а Джаба Папинашвили (-60 кг) и Важа Маргвелашвили (-66 кг) – принесли в копилку сборной Грузии бронзовые награды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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гран-при по дзюдо, тато григалашвили, грузия, новости, спорт
Грузинский дзюдоист стал вице-чемпионом турнира "Большого шлема" в Париже
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Бронзу в копилку сборной Грузии мог добавить Гвиниашвили, но в схватке за третье место уступил спортсмену из Узбекистана
ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. В заключительный день турнира из серии "Большой шлем" в Париже Тато Григалашвили завоевал серебряную медаль.
В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили уступил Сотаро Фудживара из Японии. Любопытно, что в прошлом году, здесь же в Париже, Григалашвили также завоевал серебряную медаль.
Бронзу в копилку сборной Грузии мог добавить и Бека Гвиниашвили, но в схватке за третье место в категории до 90 кг наш спортсмен уступил Довлату Бобонову из Узбекистана.
Таким образом, на турнире в столице Франции грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали. В первый день турнира Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) выиграл золото, а Джаба Папинашвили (-60 кг) и Важа Маргвелашвили (-66 кг) – принесли в копилку сборной Грузии бронзовые награды.
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