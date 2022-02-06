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Грузинский дзюдоист выиграл "Большой шлем" Парижа
Грузинский дзюдоист выиграл "Большой шлем" Парижа
В первый соревновательный день турнира в Париже грузинские дзюдоисты завоевали еще две бронзовые медали 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T12:33+0400
2022-02-06T12:33+0400
2022-02-06T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по дзюдо Лаша Шавдатуашвили стал победителем турнира из серии "Большой шлем", проходящего в эти дни в Париже.В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили взял верх над Соичи Хасимото из Японии. Соперник грузинского спортсмена получил три предупреждения, что означает автоматическое поражение.Для Шавдатуашвили это вторая победа на турнире из серии "Большой шлем". В 2018 году он также поднялся на высшую ступень пьедестала почета на соревнованиях в Абу-Даби.Грузинские дзюдоисты завершили Гран-при Португалии с одной медалью >>В первый соревновательный день турнира в Париже грузинские дзюдоисты завоевали еще две бронзовые медали - Джаба Папинашвили (-60 кг) и Важа Маргвелашвили (-66 кг). В поединках за третье место они победили Карамата Хусейнова (Азербайджан) и Даики Буба (Франция) соответственно.В воскресенье, 6 февраля, борьбу за медали начнут еще три грузинских дзюдоиста. Тато Григалашвили выступит в категории до 81 кг, а Бека Гвиниашвили и Лука Майсурадзе в категории до 90 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, париж, гран-при по дзюдо, лаша шавдатуашвили
Грузинский дзюдоист выиграл "Большой шлем" Парижа
12:33 06.02.2022 (обновлено: 12:56 06.02.2022) Подписаться на
В первый соревновательный день турнира в Париже грузинские дзюдоисты завоевали еще две бронзовые медали
ТБИЛИСИ, 6 фев – Sputnik. Один из лидеров сборной Грузии по дзюдо Лаша Шавдатуашвили стал победителем турнира из серии "Большой шлем", проходящего в эти дни в Париже.
В финале соревнований в весовой категории до 73 кг Шавдатуашвили взял верх над Соичи Хасимото из Японии. Соперник грузинского спортсмена получил три предупреждения, что означает автоматическое поражение.
Для Шавдатуашвили это вторая победа на турнире из серии "Большой шлем". В 2018 году он также поднялся на высшую ступень пьедестала почета на соревнованиях в Абу-Даби.
В первый соревновательный день турнира в Париже грузинские дзюдоисты завоевали еще две бронзовые медали - Джаба Папинашвили (-60 кг) и Важа Маргвелашвили (-66 кг). В поединках за третье место они победили Карамата Хусейнова (Азербайджан) и Даики Буба (Франция) соответственно.
В воскресенье, 6 февраля, борьбу за медали начнут еще три грузинских дзюдоиста. Тато Григалашвили выступит в категории до 81 кг, а Бека Гвиниашвили и Лука Майсурадзе в категории до 90 кг.
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