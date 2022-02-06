https://sputnik-georgia.ru/20220206/otmenen-karantin-dlya-kontaktirovavshikh-s-bolnymi-covid-19-v-rossii-264188611.html

Отменен карантин для контактировавших с больными COVID-19 в России

Отменен карантин для контактировавших с больными COVID-19 в России

Если лечение больного в России длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T10:32+0400

2022-02-06T10:32+0400

2022-02-06T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. В России с воскресения отменена изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.При этом, если человек находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, так как в России идёт распространение штамма "омикрон", который является очень заразным, но при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.С 6 февраля также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.

https://sputnik-georgia.ru/20220206/kak-ne-zarazitsya-koronavirusom-otvet-gruzinskogo-eksperta-264185655.html

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россия, новости, общество, роспотребнадзор, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса