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Как не заразиться коронавирусом? Ответ грузинского эксперта
Как не заразиться коронавирусом? Ответ грузинского эксперта
Иване Чхаидзе назвал два главных способа защититься от штамма коронавируса "омикрон", который быстро распространяется
2022-02-06T09:36+0400
2022-02-06T09:36+0400
2022-02-06T10:26+0400
шестая волна
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коронавирус covid-19
иване чхаидзе
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Для заражения штаммом коронавируса "омикрон" достаточно 2-3 минут, если находиться без маски в закрытом общественном месте, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе.В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 23-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".Еще одной важной мерой предосторожности является вакцинация, отметил Чхаидзе.Двумя дозами препарата от коронавируса в Грузии вакцинированы более 1,2 миллиона человек, то есть 42,7% взрослого населения.В Грузии отменили часть ковид-ограничений: подробности>>Ведущие эпидемиологи Грузии активно призывают население сделать третью бустерную дозу вакцины, чтобы избежать осложнений при заражении коронавирусом и максимально снизить риск летального исхода.Бустер-дозу в Грузии уже сделали около 179,1 тысячи человек.С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса
Как не заразиться коронавирусом? Ответ грузинского эксперта
09:36 06.02.2022 (обновлено: 10:26 06.02.2022) Подписаться на
Иване Чхаидзе назвал два главных способа защититься от коронавируса
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Для заражения штаммом коронавируса "омикрон" достаточно 2-3 минут, если находиться без маски в закрытом общественном месте, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе.
В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 23-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".
"Чтобы не заразиться, надо избегать массовых собраний и скоплений людей в закрытых пространствах. Особенно это касается объектов питания, так как нахождение без маски в течение 2-3 минут может привести к инфицированию", - сказал Чхаидзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Еще одной важной мерой предосторожности является вакцинация, отметил Чхаидзе.
Двумя дозами препарата от коронавируса в Грузии вакцинированы более 1,2 миллиона человек, то есть 42,7% взрослого населения.
Ведущие эпидемиологи Грузии активно призывают население сделать третью бустерную дозу вакцины, чтобы избежать осложнений при заражении коронавирусом и максимально снизить риск летального исхода.
Бустер-дозу в Грузии уже сделали около 179,1 тысячи человек.
С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.
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