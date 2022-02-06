https://sputnik-georgia.ru/20220206/kak-ne-zarazitsya-koronavirusom-otvet-gruzinskogo-eksperta-264185655.html

Как не заразиться коронавирусом? Ответ грузинского эксперта

Как не заразиться коронавирусом? Ответ грузинского эксперта

Иване Чхаидзе назвал два главных способа защититься от штамма коронавируса "омикрон", который быстро распространяется

2022-02-06T09:36+0400

2022-02-06T09:36+0400

2022-02-06T10:26+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

иване чхаидзе

вакцинация от коронавируса

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Для заражения штаммом коронавируса "омикрон" достаточно 2-3 минут, если находиться без маски в закрытом общественном месте, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе.В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 23-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".Еще одной важной мерой предосторожности является вакцинация, отметил Чхаидзе.Двумя дозами препарата от коронавируса в Грузии вакцинированы более 1,2 миллиона человек, то есть 42,7% взрослого населения.В Грузии отменили часть ковид-ограничений: подробности>>Ведущие эпидемиологи Грузии активно призывают население сделать третью бустерную дозу вакцины, чтобы избежать осложнений при заражении коронавирусом и максимально снизить риск летального исхода.Бустер-дозу в Грузии уже сделали около 179,1 тысячи человек.С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса