https://sputnik-georgia.ru/20220206/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-vvedeny-novye-ogranicheniya-264199314.html

Ситуация на дорогах Грузии: введены новые ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: введены новые ограничения

Движение трейлеров запрещено на участке Ксани-Хуневи центральной автомагистрали Грузии Восток-Запад 06.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 1-22 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери запрещено движение большегрузов, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Запрет касается автотранспорта с прицепом, полуприцепом и вместительностью более 30 мест. Для остальных видов транспорта движение разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.Аналогичный запрет действует на 15-125 километре дороги (участок Цхункури-Меле) внутригосударственного значения трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. На участке 1-15 км дороги движение автомобилей свободное.Снегопад и шторм на море - в Аджарии борются с последствиями >>Запрещено передвижение большегрузов и на участке Ксани-Хуневи автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, погода, ситуация на дорогах грузии