https://sputnik-georgia.ru/20220206/sluzhba-vnutrennego-audita-minekonomiki-gruzii-ustroit-proverku-iz-za-avarii-na-kanatke-264198234.html
Служба внутреннего аудита Минэкономики Грузии устроит проверку из-за аварии на канатке
Служба внутреннего аудита Минэкономики Грузии устроит проверку из-за аварии на канатке
В управление Компании по развитию горных курортов переданы подъемники в четырех основных горнолыжных курортах Грузии 06.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-06T22:38+0400
2022-02-06T22:38+0400
2022-02-06T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Служба внутреннего аудита министерства экономики и устойчивого развития Грузии для расследования причин аварии канатки на горнолыжном курорте Митарби (Бакуриани, регион Самцхе-Джавахети, ) проведет проверку в Компании по развитию горных курортов, говорится в заявлении Минэкономики, распространенном в Facebook.В воскресенье нескольким десяткам туристов, воспользовавшихся одной из трех канаток на горнолыжном курорте Митарби, понадобилась помощь спасателей. В течение нескольких часов они находились в воздухе при минусовой температуре. По предварительной информации Компании, причиной аварии стали перепады в напряжении.Компания принесла извинения пассажирам из-за создавшейся ситуации.В управление Компании по развитию горных курортов переданы подъемники в четырех основных горнолыжных курортах Грузии, в том числе Бакуриани.Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.Спасательная операция на горнолыжном курорте Грузии завершена >>Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, туризм, происшествия, компания развития горных курортов, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Служба внутреннего аудита Минэкономики Грузии устроит проверку из-за аварии на канатке
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В управление Компании по развитию горных курортов переданы подъемники в четырех основных горнолыжных курортах Грузии
ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Служба внутреннего аудита министерства экономики и устойчивого развития Грузии для расследования причин аварии канатки на горнолыжном курорте Митарби (Бакуриани, регион Самцхе-Джавахети, ) проведет проверку в Компании по развитию горных курортов, говорится в заявлении Минэкономики, распространенном в Facebook.
В воскресенье нескольким десяткам туристов, воспользовавшихся одной из трех канаток на горнолыжном курорте Митарби, понадобилась помощь спасателей. В течение нескольких часов они находились в воздухе при минусовой температуре. По предварительной информации Компании, причиной аварии стали перепады в напряжении.
"Службе внутреннего аудита поручено в кратчайшие сроки расследовать причины аварии, и в случае возможных нарушений будет принято жесткое реагирование.О результатах проверки общественность своевременно проинформируют", - говорится в заявлении.
Компания принесла извинения пассажирам из-за создавшейся ситуации.
В управление Компании по развитию горных курортов переданы подъемники в четырех основных горнолыжных курортах Грузии, в том числе Бакуриани.
Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.
Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.
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