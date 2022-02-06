https://sputnik-georgia.ru/20220206/spasatelnaya-operatsiya-na-gornolyzhnom-kurorte-gruzii-zavershena-264196477.html

Спасательная операция на горнолыжном курорте Грузии завершена

Спасательная операция на горнолыжном курорте Грузии завершена

Одна из канатных дорог на горнолыжном курорте Митарби в Боржомском районе отключилась из-за перепадов напряжения 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T19:47+0400

2022-02-06T19:47+0400

2022-02-06T20:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев - Sputnik. Спасательная операция по эвакуации туристов, застрявших в воздухе на остановившейся канатной дороге в Митарби (Самцхе-Джавахети), успешно завершена, сообщает Компания по развитию горных курортов.Одна из канатных дорог на горнолыжном курорте Митарби в Боржомском районе (Самцхе-Джавахети) отключилась из-за перепадов напряжения в воскресенье. Несколько часов десятки туристов пробыли в ожидании эвакуации.По первоначальной информации, на канатке находились 50 пассажиров. Позже стало известно, что речь идет о 25 туристах.Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.Канатка с туристами застряла на горнолыжном курорте в Грузии >>Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, туризм, новости, происшествия, компания развития горных курортов