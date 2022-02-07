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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 11 235
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 11 235
За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, вылечились 17 130 пациентов, а с начала пандемии – 1 106 221 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T10:46+0400
2022-02-07T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 11 235. Скончались 34 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 325 838 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 17 130 человек, с начала пандемии – 1 106 221. Скончались 15 246.За сутки сделано 33 905 тестов, в том числе 20 924 на антиген и 12 981 ПЦР-тест.Чего ждать от "омикрона" на будущей неделе - прогнозы эксперта&gt;&gt;Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,14%, за последние 14 дней – 27,37%, за последние семь дней – 30,99%К этому времени в Грузии сделано 2 751 192 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 722.В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 5 947, в ковид-гостиницах – 1 926.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 11 235

10:46 07.02.2022 (обновлено: 10:52 07.02.2022)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, вылечились 17 130 пациентов, а с начала пандемии – 1 106 221
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 11 235. Скончались 34 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 325 838 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 17 130 человек, с начала пандемии – 1 106 221. Скончались 15 246.
За сутки сделано 33 905 тестов, в том числе 20 924 на антиген и 12 981 ПЦР-тест.
Чего ждать от "омикрона" на будущей неделе - прогнозы эксперта>>
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,14%, за последние 14 дней – 27,37%, за последние семь дней – 30,99%
К этому времени в Грузии сделано 2 751 192 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 722.
В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 5 947, в ковид-гостиницах – 1 926.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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