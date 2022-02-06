https://sputnik-georgia.ru/20220206/chego-zhdat-ot-omikrona-na-buduschey-nedele---prognozy-eksperta-264197909.html

Чего ждать от "омикрона" на будущей неделе - прогнозы эксперта

Чего ждать от "омикрона" на будущей неделе - прогнозы эксперта

Специалист призывает население ношение масок и активно вакцинироваться, особенно тем, кому предстоит сделать бустерную дозу 06.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-06T22:02+0400

2022-02-06T22:02+0400

2022-02-06T22:02+0400

шестая волна

грузия

общество

новости

коронавирус covid-19

иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Уровень заражения короновирусом в Грузии уже во вторник будет свыше 26 тысяч случаев, заявил глава Национально-технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Суточный прирост инфицированных во вторник превысил 26 тысяч, тогда как в середине января этот показатель в среднем составлял 4-5 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 42.7% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 179 070 человек.По его словам, "омикрон" можно назвать мутацией бесконтрольного распространения и нет ни одной страны в мире, которая может контролировать его распространение."Какие бы меры не принимались, "омикрон" все равно продолжит распространяться и это будет бесконтрольно . По другому эта мутация и не характеризуется. Это ее главная особенность. Ситуация в странах более богатых, развитых и с большим количеством возможностей, включая запреты, намного сложнее, чем в Грузии", — сказал Чхаидзе.Специалист призывает население ношение масок и активно вакцинироваться, особенно тем, кому предстоит сделать бустерную дозу препаратов против коронавируса.COVID-статистика Грузии: Тбилиси лидирует по распространению коронавируса >>"Если вы получаете вакцину, и это третья, дополнительная доза, вы на 99,8% защищены от смерти. Один процент — это риск для людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и тяжелые состояния здоровья", — сказал Чхаидзе.По словам Чхаидзе, сегодня в больницах свободно 1 980 коек из 8200. При том, что из 207 иысяч активных случаев, более 200 проходят лечение на дому."Мы возлагаем большие надежды на то, что соотношение между стационарным и амбулаторным секторами останется таким же во время "омикрона". Пока у нас нет реальной угрозы создания дефицита стационарных коек в ближайшие дни и недели. Хотя мы должны признать, что давление на амбулаторный сектор и нагрузка на здравоохранение невероятно высоки", — сказал Чхаидзе.Коронавирус и образование: треть школ в Грузии перешла на дистанционку >>По его словам, в условиях масштабного распространения вируса персоналу первичного звена приходится работать в очень напряженном режиме.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса. Всего в Грузии с начала пандемии зафиксировано более 1, 3 миллиона случаев инфицирования. От осложнений скончались более 15 тысяч пациентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, иване чхаидзе