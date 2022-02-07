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Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 700 тысяч
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 700 тысяч
За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4680 новых случаев заражения коронавирусом 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T19:47+0400
2022-02-07T19:47+0400
2022-02-07T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 703 334 случая заражения коронавирусом, сообщил Sputnik Азербайджан.Из общего числа инфицированных 648 512 человек благополучно прошли лечение, 8 898 пациентов скончались.За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4680 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2134 пациента признаны излечившимися от COVID-19.За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.В активной фазе заболевания числятся 45 924 человека, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 6 278 899 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 442 - за минувшие сутки.
https://sputnik-georgia.ru/20220207/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-7-fevralya-264206407.html
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азербайджан, общество, новости, коронавирус covid-19
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 700 тысяч
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За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4680 новых случаев заражения коронавирусом
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik.
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 703 334 случая заражения коронавирусом, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Из общего числа инфицированных 648 512 человек благополучно прошли лечение, 8 898 пациентов скончались.
За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4680 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2134 пациента признаны излечившимися от COVID-19.
За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.
В активной фазе заболевания числятся 45 924 человека, зараженных COVID-19.
За указанный период в стране было проведено 6 278 899 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 442 - за минувшие сутки.