https://sputnik-georgia.ru/20220207/chislo-vyyavlennykh-v-azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-700-tysyach-264226922.html

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 700 тысяч

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 700 тысяч

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4680 новых случаев заражения коронавирусом 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T19:47+0400

2022-02-07T19:47+0400

2022-02-07T19:47+0400

азербайджан

общество

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24875/52/248755238_25:0:987:541_1920x0_80_0_0_3243b892c31888ab23e453b6b6831fb2.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 703 334 случая заражения коронавирусом, сообщил Sputnik Азербайджан.Из общего числа инфицированных 648 512 человек благополучно прошли лечение, 8 898 пациентов скончались.За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 4680 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2134 пациента признаны излечившимися от COVID-19.За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.В активной фазе заболевания числятся 45 924 человека, зараженных COVID-19.За указанный период в стране было проведено 6 278 899 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 442 - за минувшие сутки.

https://sputnik-georgia.ru/20220207/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-7-fevralya-264206407.html

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

азербайджан, общество, новости, коронавирус covid-19