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Дэвид Линч снимется в новом фильме Стивена Спилберга

Дэвид Линч снимется в новом фильме Стивена Спилберга

"Фабельманы" станет первым совместным кинопроектом легендарных Линча и Спилберга, отмечают американские СМИ 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T17:27+0400

2022-02-07T17:27+0400

2022-02-07T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Знаменитый американский кинорежиссер, сценарист, художник и актер Дэвид Линч сыграет в новой картине "Фабельманы" ("The Fabelmans") Стивена Спилберга, сообщает Variety.Роль Линча в предстоящей драме держится в строгом секрете. Не раскрываются и детали сюжета. Известно лишь, что это будет полуавтобиографическая картина, основанная на периоде, когда Спилберг рос в Аризоне.Любопытно, что "Фабельманы" станет первым совместным проектом Линча и Спилберга.Обе личности - Дэвида Линча и Стивена Спилберга - уже давно нарекли классиками мирового кино. Эти выдающиеся режиссеры не только снимают кино уже более полвека, но и внесли в него огромный вклад и во многом изменили язык мирового кинематографа. Линч - автор культового телесериала "Твин Пикс". Особенную славу ему принесли следующие работы: триллеры "Синий бархат" (1986), "Малхолланд Драйв" (2001), фантастическая "Дюна" (1984), драма "Простая история" (1999), а его фильм "Человек-слон" (1980) с Джоном Хертом и Энтони Хопкинсом получил восемь номинаций на "Оскар".Спродюссированный Линчем фильм "Другой я" режиссера из Грузии покажут в США и Канаде >>>Стивен Спилберг снял такие кинохиты, как "Челюсти" (1975), "Инопланетянин" (1982), "Парк Юрского периода" (1993), "Список Шиндлера" (1993), "Спасти рядового Райана" (1998) и др. А снятый им последний мюзикл "Вестсайдская история" (2021) уже завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучшая комедия или мюзикл".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дэвид линч, аризона, новости, в мире, зарубежные звезды, шоу-бизнес