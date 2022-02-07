Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220207/dinamo-batumi-nachalo-vtoroy-etap-predsezonnoy-podgotovki-s-porazheniya-264200910.html
"Динамо" Батуми начало второй этап предсезонной подготовки с поражения
"Динамо" Батуми начало второй этап предсезонной подготовки с поражения
Следующий контрольный матч "Динамо" Батуми проведет 8 февраля против казанского "Рубина", за который выступает Хвича Кварацхелия 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T08:32+0400
2022-02-07T08:32+0400
грузия
спорт
новости
футбол
чемпионат грузии по футболу
клуб "динамо" батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264200873_0:0:1883:1060_1920x0_80_0_0_6ece83ac5ef14a531cda25d0c913bd3e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми проиграл белградскому "Партизану" 1:3 в первом тест-матче второго предсезонного сбора в Турции.Подопечные Гии Гегучадзе вышли вперед в середине первого тайма после точного удара Владимира Мамучашвили. Но еще до перерыва белградский клуб сумел забить дважды. На 37 минуте отличился Никола Терзич, а в самой концовке тайма Рикардо Гомеш вывел "Партизан" вперед.После перерыва на поле была достаточно равная борьба, но забить смогли сербские футболисты. Окончательный счет на 84 минуте установил Марко Милованович.Следующий контрольный матч "Динамо" Батуми проведет 8 февраля против казанского "Рубина", за который выступает полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Также у "динамовцев" запланированы встречи с украинским "Львовом" и таллинской "Левадией".Первую официальную встречу нового сезона "Динамо" Батуми проведет 20 февраля, когда сыграет с тбилисским "Сабуртало" в матче за Суперкубок Грузии в Кутаиси.Чемпионат Грузии по футболу сезона 2022 стартует 26 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220131/match-za-superkubok-gruzii-po-futbolu-proydet-v-kutaisi-264011167.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264200873_103:0:1674:1178_1920x0_80_0_0_fd05df74518c937c59b6be2461aeb281.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, спорт, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу, клуб "динамо" батуми

"Динамо" Батуми начало второй этап предсезонной подготовки с поражения

08:32 07.02.2022
© Courtesy of FC Dinamo BatumiТоварищеский матч по футболу "Динамо" Батуми - "Партизан" Белград
Товарищеский матч по футболу Динамо Батуми - Партизан Белград - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
© Courtesy of FC Dinamo Batumi
Подписаться на
Следующий контрольный матч "Динамо" Батуми проведет 8 февраля против казанского "Рубина", за который выступает Хвича Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми проиграл белградскому "Партизану" 1:3 в первом тест-матче второго предсезонного сбора в Турции.
Подопечные Гии Гегучадзе вышли вперед в середине первого тайма после точного удара Владимира Мамучашвили. Но еще до перерыва белградский клуб сумел забить дважды. На 37 минуте отличился Никола Терзич, а в самой концовке тайма Рикардо Гомеш вывел "Партизан" вперед.
После перерыва на поле была достаточно равная борьба, но забить смогли сербские футболисты. Окончательный счет на 84 минуте установил Марко Милованович.
Следующий контрольный матч "Динамо" Батуми проведет 8 февраля против казанского "Рубина", за который выступает полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Также у "динамовцев" запланированы встречи с украинским "Львовом" и таллинской "Левадией".
Футбол. Футболист и футбольный мяч - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2022
Матч за Суперкубок Грузии по футболу пройдет в Кутаиси
31 января, 13:37
Первую официальную встречу нового сезона "Динамо" Батуми проведет 20 февраля, когда сыграет с тбилисским "Сабуртало" в матче за Суперкубок Грузии в Кутаиси.
Чемпионат Грузии по футболу сезона 2022 стартует 26 февраля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский