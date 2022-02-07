https://sputnik-georgia.ru/20220207/dinamo-batumi-nachalo-vtoroy-etap-predsezonnoy-podgotovki-s-porazheniya-264200910.html

"Динамо" Батуми начало второй этап предсезонной подготовки с поражения

"Динамо" Батуми начало второй этап предсезонной подготовки с поражения

Следующий контрольный матч "Динамо" Батуми проведет 8 февраля против казанского "Рубина", за который выступает Хвича Кварацхелия 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T08:32+0400

2022-02-07T08:32+0400

2022-02-07T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми проиграл белградскому "Партизану" 1:3 в первом тест-матче второго предсезонного сбора в Турции.Подопечные Гии Гегучадзе вышли вперед в середине первого тайма после точного удара Владимира Мамучашвили. Но еще до перерыва белградский клуб сумел забить дважды. На 37 минуте отличился Никола Терзич, а в самой концовке тайма Рикардо Гомеш вывел "Партизан" вперед.После перерыва на поле была достаточно равная борьба, но забить смогли сербские футболисты. Окончательный счет на 84 минуте установил Марко Милованович.Следующий контрольный матч "Динамо" Батуми проведет 8 февраля против казанского "Рубина", за который выступает полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Также у "динамовцев" запланированы встречи с украинским "Львовом" и таллинской "Левадией".Первую официальную встречу нового сезона "Динамо" Батуми проведет 20 февраля, когда сыграет с тбилисским "Сабуртало" в матче за Суперкубок Грузии в Кутаиси.Чемпионат Грузии по футболу сезона 2022 стартует 26 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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