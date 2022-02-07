https://sputnik-georgia.ru/20220207/goroskop-na-segodnya-8-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264201148.html

Гороскоп на сегодня 8 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 8 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 8 февраля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия... 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T09:52+0400

2022-02-07T09:52+0400

2022-02-07T09:54+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 8 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 8 февраля деловые встречи не принесут желаемых результатов. Знаку зодиака сегодня следует заняться планированием своего бюджета на предстоящий месяц. Много времени и сил от Овнов потребуют нерешенные проблемы в отношениях с партнерами. Гороскоп советует научиться доверять партнеру, так как не обоснованная ревность и излишняя подозрительность могут стать поводом для конфликта.ТелецИз-за рассеянности Тельцы 8 февраля могут потерять то, чем они очень дорожат. Вероятны проблемы с родственниками и друзьями. Представителям знака зодиака благоприятно сегодня для развлечений, заключения брака и гармоничных супружеских отношений. По гороскопу Тельцам нужно обратить внимание на свое здоровье – лучшим лекарством станут положительные эмоции, отдых и прогулка.БлизнецыБлизнецы 8 февраля возьмутся за самые сложные дела, но по гороскопу им следует воздержаться сегодня от азартных игр и спекуляций на бирже. Из-за финансов у знака зодиака могут возникнуть проблемы с родственниками, поэтому им нужно сохранять спокойствие и действовать обдуманно, чтобы нормализовать отношения. Споры с партнером Близнецам также нужно решать за счет логических доводов.РакУсилия Раков 8 февраля будут вознаграждены и скоро наступит период финансовой стабильности. Представители знака зодиака, если будут действовать мягко и ненавязчиво, завоюют симпатии и поддержку окружающих. Ссоры с близкими людьми могут спровоцировать чрезмерная занятость, поэтому Раку следует уделить им внимание. По гороскопу переутомление отрицательно скажется на сердечно-сосудистой системе.ЛевЛьвам 8 февраля от активных действий в профессиональной сфере и дел, требующих финансовых вложений, следует воздержаться. Напряжение в коллективе растет, что негативно отразится на всех и может стать поводом для конфликтов. Знаку зодиака нужно обуздать свои эмоции, чтобы не разрушить все то, что было создано непосильным трудом. По гороскопу неблагоприятно сегодня для перемен и в личной жизни.ДеваДевам 8 февраля заключать пари или играть в азартные игры на деньги не стоит. Знак зодиака должен научиться расслабляться, чтобы контролировать свои эмоции и заняться спортом, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. По гороскопу к вечеру самочувствие может ухудшиться. Девам желательно воздержаться от коллективных мероприятий, а также не злоупотреблять мясными блюдами и алкоголем.ВесыВесов 8 февраля ждут финансовые проблемы, хотя в целом материальное положение стабильно. Неблагоприятно сегодня для любых контактов – вероятны ссоры, обиды, недопонимание и обманы. Знаку зодиака нужно уединиться, чтобы избежать сегодня конфликтов, но если такой возможности не будет, постараться сохранить самообладание и гибкость в отношениях. Гороскоп рекомендует Весам остерегаться простуды.СкорпионУ Скорпионов 8 февраля будут подходящие условия для проявления всех своих талантов, но излишняя доверчивость по отношению к партнерам может привести к финансовым потерям. Для знака зодиака день излишне эмоциональный. Если они чувствуют раздражение и не могут держать себя в руках, им следует взять паузу в общении. По гороскопу Скорпионам желательно отказаться от жареной, жирной и сдобной пищи.СтрелецКрупные сделки, заключенные Стрельцами 8 февраля, будут оправданны. Препятствия на пути знака зодиака могут открыть их скрытые внутренние резервы, и тогда любое дело им будет по плечу. Стрельцы смогут балансировать сегодня между желанием флиртовать и необходимостью хранить супружескую верность, но они должны помнить, что игра с огнем бывает опасной. У знака зодиака могут возникнуть проблемы с позвоночником.КозерогКозерогам 8 февраля удастся частично решить накопившиеся финансовые проблемы за счет неожиданного денежного поступления. Благоприятно сегодня для повышения квалификации – знаку зодиака гороскоп рекомендует не отказываться сегодня от посещения тренингов, курсов и семинаров. Для Козерогов день излишне эмоциональный – им нужно обуздать свои эмоции и больше внимания уделять близким людям.ВодолейВодолеям 8 февраля природная интуиция поможет найти единственно правильный путь к накоплению капитала. Знаку зодиака нужно воздержаться сегодня от излишней категоричности, что может привести к недопониманию с близкими людьми. Благоприятно сегодня для знакомства, дружеского общения и посещения вечеринок. По гороскопу знаку зодиака следует внимательнее отнестись к своему здоровью и к качеству питания.РыбыРыбы 8 февраля смогут навести порядок в своих чувствах и стать оптимистичнее. Гороскоп советует знаку зодиака приобрести сегодня то, что давно планирует. Сегодня не подходящее время для заведения новых знакомств и флирта – развитие отношений не предвидеться. Знаку зодиака желательно добавить в свой ежедневный график спортивные упражнения и больше времени уделять физическим нагрузкам.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака