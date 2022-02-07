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"Грузинская мечта" пополнится новым депутатом в парламенте
"Грузинская мечта" пополнится новым депутатом в парламенте
Комитет по процедурным вопросам уже одобрил решение Кучава отказаться от депутатского мандата 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T21:15+0400
2022-02-07T21:15+0400
2022-02-07T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Уходящего из парламента Грузии бывшего председателя Каху Кучава сменит известный в прошлом политик Георгий Цагареишвили.Комитет по процедурным вопросам уже одобрил решение Кучава отказаться от депутатского мандата, и вопрос будет вынесен на голосование на ближайшем заседании.Что касается Гии Цагареишвили, его полномочия как депутата будут признаны на том же заседании и политик приступит к работе в парламенте.Для юриста Цагареишвили это будет четвертый созыв парламента. Юрист по образованию занимал кресло депутата с 2004 по 2016 год.Куда ушел Кучава? В "Грузинской мечте" прокомментировали слухи вокруг экс-главы парламента >>Об уходе Кучава с поста председателя парламента Грузии, который он занимал с апреля 2021 года, стало известно 24 декабря. Его место занял один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.По предварительным данным, бывший спикер парламента займется осуществлением крупного проекта правительства Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, каха кучава
"Грузинская мечта" пополнится новым депутатом в парламенте
21:15 07.02.2022 (обновлено: 21:36 07.02.2022) Подписаться на
Комитет по процедурным вопросам уже одобрил решение Кучава отказаться от депутатского мандата
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Уходящего из парламента Грузии бывшего председателя Каху Кучава сменит известный в прошлом политик Георгий Цагареишвили.
Комитет по процедурным вопросам уже одобрил решение Кучава отказаться от депутатского мандата, и вопрос будет вынесен на голосование на ближайшем заседании.
Что касается Гии Цагареишвили, его полномочия как депутата будут признаны на том же заседании и политик приступит к работе в парламенте.
Для юриста Цагареишвили это будет четвертый созыв парламента. Юрист по образованию занимал кресло депутата с 2004 по 2016 год.
Об уходе Кучава с поста председателя парламента Грузии, который он занимал с апреля 2021 года, стало известно 24 декабря. Его место занял один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили.
По предварительным данным, бывший спикер парламента займется осуществлением крупного проекта правительства Грузии.
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