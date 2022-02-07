https://sputnik-georgia.ru/20220207/kak-budet-razvivatsya-koronavirus-posle-omikrona-mnenie-virusologa-264206026.html
Как будет развиваться коронавирус после "омикрона"? Мнение вирусолога
Как будет развиваться коронавирус после "омикрона"? Мнение вирусолога
Чего ожидать человечеству от опасного вируса после "омикрона"? На этот вопрос ответил вирусолог 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T11:59+0400
2022-02-07T11:59+0400
2022-02-07T11:59+0400
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
наука
в мире
общество
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Коронавирусная инфекция после штамма "омикрон" эволюционировала и продолжит это делать в определенном направлении, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.По словам врача, уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и по этой причине им заболевали большей частью пожилые люди. Но в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и отныне может заражать значительно более широкие слои населения. Основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста, утверждает специалист.Далее развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот субвид настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог. "Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", – добавил вирусолог.Эксперт уверен, что эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.Насколько эффективны экспресс-тесты на COVID-19? Ответ инфекциониста >>>"Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму. – Прим. ред.). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", – сказал Чумаков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", наука, в мире, общество
Как будет развиваться коронавирус после "омикрона"? Мнение вирусолога
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Чего ожидать человечеству от опасного вируса после "омикрона"? На этот вопрос ответил вирусолог
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Коронавирусная инфекция после штамма "омикрон" эволюционировала и продолжит это делать в определенном направлении, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
По словам врача, уханьский штамм коронавируса был несовершенным, и по этой причине им заболевали большей частью пожилые люди. Но в результате мутаций SARS-CoV-2 приспособился к человеческой популяции и отныне может заражать значительно более широкие слои населения.
Основным направлением эволюции вируса было как раз "расширение охвата", в результате которого вирус получил возможность распространяться среди людей любого возраста, утверждает специалист.
"Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы", – рассказал Чумаков в интервью радио Sputnik.
Далее развитие коронавируса привело к появлению "омикрона": этот субвид настолько заразен, что способен "пробивать" иммунитет детей, продолжил вирусолог. "Он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции", – добавил вирусолог.
Эксперт уверен, что эволюция SARS-CoV-2 продолжится в том же направлении. Возбудитель COVID-19 может стать еще заразнее, но при этом потерять способность причинять существенный вред человеку, уточнил он.
"Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму. – Прим. ред.). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", – сказал Чумаков.
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