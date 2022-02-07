https://sputnik-georgia.ru/20220207/naskolko-effektivny-ekspress-testy-na-covid-19-otvet-infektsionista-264204464.html

Насколько эффективны экспресс-тесты на COVID-19? Ответ инфекциониста

Насколько эффективны экспресс-тесты на COVID-19? Ответ инфекциониста

В настоящее время эти тесты стали намного точнее, чем в начале пандемии, но их точность все равно не стопроцентная 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T11:28+0400

2022-02-07T11:28+0400

2022-02-07T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Точность около 70-80 процентов – именно такую эффективность показывают сегодняшние экспресс-тесты на коронавирус, заявил российский врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.По его словам, сегодня эти тесты стали точнее, чем в начале пандемии, однако их точность все равно не стопроцентная. При этом, более дорогие тест-системы с большей вероятностью дадут верный результат.Между тем инфекционист подчеркнул, что существует проблема "отрицательной предсказательной ценности". "Если мы видим клиническую симптоматику, похожую на коронавирус, и получаем отрицательный результат, то существует вероятность, что он может быть недостоверен. Вместе с тем, положительному результату в таком случае можно доверять", – пояснил специалист.Медик добавил, что у экспресс-теста нижняя граница чувствительности намного выше, чем у ПЦР-теста. Другими словами при малой концентрации вируса в пробе антигенный тест ее просто не заметит из-за довольно низкой чувствительности. "В этом отношении ПЦР-тест гораздо более точен. Кроме того, результат экспресс-теста не является документальным подтверждением отсутствия заболевания", – уточнил Поздняков.Антиваксеры с барабанами в столице Грузии провели новое шествие - видео >>>Врач считает, что если после контакта с больным коронавирусом прошло уже больше недели и симптоматики нет, тогда вероятнее всего отрицательному результату теста на антиген можно верить. Хотя при этом не стоит приобретать сразу несколько экспресс-тестов, чтобы перепроверить результат, как раз из-за низкого уровня чувствительности этих тестов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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