https://sputnik-georgia.ru/20220207/konkurs-po-otboru-khudrukov-v-trekh-teatrakh-gruzii-sorvalsya-264193398.html

Конкурс по отбору худруков в трех театрах Грузии сорвался

Конкурс по отбору худруков в трех театрах Грузии сорвался

Конкурсы проводились Зестафонском и Кутаисском драматических театрах, а также в тбилисском театре киноактера 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T07:32+0400

2022-02-07T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Минкультуры Грузии объявило о срыве конкурса по отбору на должность художественного руководителя в трех театрах.Конкурсы по отбору худруков отменены в профессиональном драматическом театре им. Ушанги Чхеидзе в Зестафони, в Государственном профессиональном театре киноактеров им. Михаила Туманишвили, а также в Кутаисском драматическом театре.Конкурс на выбор художественного руководителя театра Зестафони был объявлен 22 декабря 2021 года. На должность художественного руководителя было выдвинуто три кандидата – режиссеры Давид Бахтадзе, Лаша Гогниашвили и Майя Шенгелия.Рекомендационный совет принял решение не выдвигать ни одного кандидата, так как никто из выдвинутых кандидатов не набрал необходимого количества голосов на заседании совета.Конкурс на должность художественного руководителя Государственного театра киноактеров имени Михаила Туманишвили был объявлен 20 января 2022 года, однако в установленный срок подачи заявок в министерство не поступило ни одной конкурсной заявки. Следовательно, и в этом театре был отменен конкурс по выбору художественного руководителя.Что касается Кутаисского профессионального государственного драматического театра имени Ладо Месхишвили, то конкурс в этом театре был объявлен 8 декабря 2021 года.В рамках конкурса в министерство подали заявки 6 кандидатов – бывший художественный руководитель театра, режиссер Константин Абашидзе, актриса того же театра Майя Саманишвили и режиссеры Георгий Чаладзе, Заза Кикнавелидзе, Михаил Чарквиани и Саба Асламазишвили.Минкультуры считает, что в случае с бывшим художественным руководителем отчет за последние четыре года является неудовлетворительным. Отчет должен быть представлен бывшим художественным руководителем в рамках конкурса."Что же касается остальных кандидатов, то хотя среди них есть и молодые, перспективные режиссеры, представленная документация не дает обоснованных ожиданий, что они на данном этапе своей карьеры смогут руководить художественным учреждением со столь богатой творческой традицией, а также одной из самых крупнобюджетных организаций, каким является Кутаисский драматический театр", – говорится в сообщении.Следовательно, было принято решение об отмене конкурса по выбору художественного руководителя данного театра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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