https://sputnik-georgia.ru/20220207/lasha-shavdatuashvili-poluchil-priz-luchshemu-dzyudoistu-2021-goda-264231632.html

Лаша Шавдатуашвили получил приз как лучший дзюдоист 2021 года

Лаша Шавдатуашвили получил приз как лучший дзюдоист 2021 года

Шавдатуашвили прошедший год завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T23:18+0400

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грузия

новости

спорт

лаша шавдатуашвили

международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) получил в Париже приз как лучший спортсмен по итогам 2021 года.Церемония награждения состоялась после завершения турнира из серии "Большой шлем", в котором Шавдатуашвили победил в своей весовой категории.Шавдатуашвили был признан Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшим дзюдоистом мира еще в середине декабря прошлого года. Но приз грузинскому спортсмену достался только сейчас.Прошедший год, который Шавдатуашвили завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, для спортсмена сложился более чем удачно. В июне грузинский дзюдоист выиграл чемпионат мира, а в июле завоевал серебро на Олимпиаде в Токио. Грузинский дзюдоист выиграл "Большой шлем" Парижа >>Помимо этого на счету Шавдатуашвили две бронзы на этапах "Большого шлема" - в Тбилиси и Абу-Даби.Стоит отметить, что после серебра в Токио у Шавдатуашвили есть олимпийские медали всех достоинств. В 2012 году на Играх в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а в Рио-де-Жанейро (2016) завоевал бронзу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, спорт, лаша шавдатуашвили, международная федерация дзюдо