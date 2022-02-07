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Лаша Шавдатуашвили получил приз как лучший дзюдоист 2021 года
Лаша Шавдатуашвили получил приз как лучший дзюдоист 2021 года
Шавдатуашвили прошедший год завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T23:18+0400
2022-02-07T23:18+0400
2022-02-07T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) получил в Париже приз как лучший спортсмен по итогам 2021 года.Церемония награждения состоялась после завершения турнира из серии "Большой шлем", в котором Шавдатуашвили победил в своей весовой категории.Шавдатуашвили был признан Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшим дзюдоистом мира еще в середине декабря прошлого года. Но приз грузинскому спортсмену достался только сейчас.Прошедший год, который Шавдатуашвили завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, для спортсмена сложился более чем удачно. В июне грузинский дзюдоист выиграл чемпионат мира, а в июле завоевал серебро на Олимпиаде в Токио. Грузинский дзюдоист выиграл "Большой шлем" Парижа >>Помимо этого на счету Шавдатуашвили две бронзы на этапах "Большого шлема" - в Тбилиси и Абу-Даби.Стоит отметить, что после серебра в Токио у Шавдатуашвили есть олимпийские медали всех достоинств. В 2012 году на Играх в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а в Рио-де-Жанейро (2016) завоевал бронзу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, спорт, лаша шавдатуашвили, международная федерация дзюдо
Лаша Шавдатуашвили получил приз как лучший дзюдоист 2021 года
23:18 07.02.2022 (обновлено: 23:28 07.02.2022) Подписаться на
Шавдатуашвили прошедший год завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили (-73 кг) получил в Париже приз как лучший спортсмен по итогам 2021 года.
Церемония награждения состоялась после завершения турнира из серии "Большой шлем", в котором Шавдатуашвили победил в своей весовой категории.
Шавдатуашвили был признан Международной федерацией дзюдо (IJF) лучшим дзюдоистом мира еще в середине декабря прошлого года. Но приз грузинскому спортсмену достался только сейчас.
Прошедший год, который Шавдатуашвили завершил лидером мирового рейтинга в своей весовой категории, для спортсмена сложился более чем удачно. В июне грузинский дзюдоист выиграл чемпионат мира, а в июле завоевал серебро на Олимпиаде в Токио.
Помимо этого на счету Шавдатуашвили две бронзы на этапах "Большого шлема" - в Тбилиси и Абу-Даби.
Стоит отметить, что после серебра в Токио у Шавдатуашвили есть олимпийские медали всех достоинств. В 2012 году на Играх в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а в Рио-де-Жанейро (2016) завоевал бронзу.
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