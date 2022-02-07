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Названы кандидаты на посты глав новых госслужб Грузии
Названы кандидаты на посты глав новых госслужб Грузии
Председатель парламента призвал депутатов рассматривать кандидатуры с точки зрения профессионализма 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T19:02+0400
2022-02-07T19:02+0400
2022-02-07T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Премьер-министр Грузии представил парламенту по два кандидата на пост главы Службы по защите персональных данных и главы Специальной следственной службы.Кандидаты уже прошли регистрацию на заседании бюро и в ближайшее время предстанут перед парламентом.Служба по защите персональных данных занимается защитой личных данных граждан, и в ее руках находится доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.Специальная следственная служба Грузии занимается расследованиями преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Еще до начала рассмотрения кандидатур в парламенте к депутатам обратился председатель парламента Шалва Папуашвили, который призвал парламентариев рассматривать кандидатуры с точки зрения профессионализма."У меня будет просьба ко всем фракциям. Подойдите к вопросу с точки зрения профессионализма, не основываясь на впечатлении и восприятии, которое уже создано. Кандидатуры представлены, и мы рассмотрим их на комитетах, в которых принять участие могут все", - сказал Папуашвили.Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу >>Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Скептически отнеслись к решению властей и западные партнеры Грузии, в том числе международные организации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, служба государственного инспектора
Названы кандидаты на посты глав новых госслужб Грузии
19:02 07.02.2022 (обновлено: 19:33 07.02.2022) Подписаться на
Председатель парламента призвал депутатов рассматривать кандидатуры с точки зрения профессионализма
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Премьер-министр Грузии представил парламенту по два кандидата на пост главы Службы по защите персональных данных и главы Специальной следственной службы.
Кандидаты уже прошли регистрацию на заседании бюро и в ближайшее время предстанут перед парламентом.
На пост главы Службы по защите персональных данных претендуют профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили и профессор Тбилисского государственного университета, конституционалист Тамар Алпаидзе.
Служба по защите персональных данных занимается защитой личных данных граждан, и в ее руках находится доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.
А вот главу Специальной следственной службы премьер-министр Грузии предложил депутатам выбирать из двух прокуроров: начальника департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Службы госинспектора Карло Кацитадзе и районного прокурора Кутаиси Эмзара Гагнидзе.
Специальная следственная служба Грузии занимается расследованиями преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.
Еще до начала рассмотрения кандидатур в парламенте к депутатам обратился председатель парламента Шалва Папуашвили, который призвал парламентариев рассматривать кандидатуры с точки зрения профессионализма.
"У меня будет просьба ко всем фракциям. Подойдите к вопросу с точки зрения профессионализма, не основываясь на впечатлении и восприятии, которое уже создано. Кандидатуры представлены, и мы рассмотрим их на комитетах, в которых принять участие могут все", - сказал Папуашвили.
Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.
Скептически отнеслись к решению властей и западные партнеры Грузии, в том числе международные организации.
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