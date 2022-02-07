https://sputnik-georgia.ru/20220207/nazvany-kandidaty-na-posty-glav-novykh-gossluzhb-gruzii-264226674.html

Названы кандидаты на посты глав новых госслужб Грузии

Названы кандидаты на посты глав новых госслужб Грузии

Председатель парламента призвал депутатов рассматривать кандидатуры с точки зрения профессионализма 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Премьер-министр Грузии представил парламенту по два кандидата на пост главы Службы по защите персональных данных и главы Специальной следственной службы.Кандидаты уже прошли регистрацию на заседании бюро и в ближайшее время предстанут перед парламентом.Служба по защите персональных данных занимается защитой личных данных граждан, и в ее руках находится доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.Специальная следственная служба Грузии занимается расследованиями преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Еще до начала рассмотрения кандидатур в парламенте к депутатам обратился председатель парламента Шалва Папуашвили, который призвал парламентариев рассматривать кандидатуры с точки зрения профессионализма."У меня будет просьба ко всем фракциям. Подойдите к вопросу с точки зрения профессионализма, не основываясь на впечатлении и восприятии, которое уже создано. Кандидатуры представлены, и мы рассмотрим их на комитетах, в которых принять участие могут все", - сказал Папуашвили.Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу >>Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Скептически отнеслись к решению властей и западные партнеры Грузии, в том числе международные организации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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