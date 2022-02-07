https://sputnik-georgia.ru/20220207/novykh-ogranicheniy-ne-budet--zayavlenie-glavnogo-epidemiologa-gruzii-264200725.html

Новых ограничений не будет – заявление главного эпидемиолога Грузии

Новых ограничений не будет – заявление главного эпидемиолога Грузии

Главный призыв координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация предотвращает заражение, заявил врач 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T11:14+0400

2022-02-07T11:14+0400

2022-02-07T11:14+0400

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ограничения из-за коронавируса

вакцинация от коронавируса

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Введение ограничений, связанных с ростом ежедневных случаев коронавируса в Грузии, не предвидится, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Суточный прирост инфицированных во вторник превысил 26 тысяч, тогда как в середине января этот показатель в среднем составлял 4-5 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 42,7% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 179 070 человек.По его словам, пока бустерную дозу сделали лишь 6,4% , что очень мало. Ревакцинировать желательно 1,2 миллиона человек, в то время как в январе число реинфицированных граждан приблизилось к 57 тысячам, сообщил Гамкрелидзе.Как отметил главный эпидемиолог, путь к прекращению пандемии лежит через иммунизацию.Чего ждать от "омикрона" на будущей неделе - прогнозы эксперта >>Совет иммунизации 3 февраля утвердил национальный план вакцинации на 2022 год, согласно которому до июля от коронавируса должно быть привито 70% населения. На сегодняшний день в стране вакцинировано 42,7% взрослого населения. При этом коронавирус перенесла почти треть жителей Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, вакцинация от коронавируса, амиран гамкрелидзе