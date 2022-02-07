https://sputnik-georgia.ru/20220207/novykh-ogranicheniy-ne-budet--zayavlenie-glavnogo-epidemiologa-gruzii-264200725.html
Новых ограничений не будет – заявление главного эпидемиолога Грузии
Новых ограничений не будет – заявление главного эпидемиолога Грузии
Главный призыв координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация предотвращает заражение, заявил врач 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T11:14+0400
2022-02-07T11:14+0400
2022-02-07T11:14+0400
грузия
новости
общество
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
вакцинация от коронавируса
амиран гамкрелидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263930162_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_4005127148454befca8a9ca2359a3276.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Введение ограничений, связанных с ростом ежедневных случаев коронавируса в Грузии, не предвидится, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Суточный прирост инфицированных во вторник превысил 26 тысяч, тогда как в середине января этот показатель в среднем составлял 4-5 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 42,7% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 179 070 человек.По его словам, пока бустерную дозу сделали лишь 6,4% , что очень мало. Ревакцинировать желательно 1,2 миллиона человек, в то время как в январе число реинфицированных граждан приблизилось к 57 тысячам, сообщил Гамкрелидзе.Как отметил главный эпидемиолог, путь к прекращению пандемии лежит через иммунизацию.Чего ждать от "омикрона" на будущей неделе - прогнозы эксперта >>Совет иммунизации 3 февраля утвердил национальный план вакцинации на 2022 год, согласно которому до июля от коронавируса должно быть привито 70% населения. На сегодняшний день в стране вакцинировано 42,7% взрослого населения. При этом коронавирус перенесла почти треть жителей Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263930162_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8adc8841a4371e464e4f0b178513b0f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, вакцинация от коронавируса, амиран гамкрелидзе
Новых ограничений не будет – заявление главного эпидемиолога Грузии
Подписаться на
Главный призыв координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация предотвращает заражение, заявил врач
ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Введение ограничений, связанных с ростом ежедневных случаев коронавируса в Грузии, не предвидится, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Суточный прирост инфицированных во вторник превысил 26 тысяч, тогда как в середине января этот показатель в среднем составлял 4-5 тысяч. Полный курс вакцинации прошли 42,7% взрослого населения страны. Бустерную дозу сделали 179 070 человек.
"Ограничений не будет. Главный призыв координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация предотвращает заражение. Бустеризация также особенно важна. Чем больше будет привитых людей, тем легче мы справимся с пандемией и выйдем из нее с меньшими потерями", – заявил Гамкрелидзе журналистам.
По его словам, пока бустерную дозу сделали лишь 6,4% , что очень мало. Ревакцинировать желательно 1,2 миллиона человек, в то время как в январе число реинфицированных граждан приблизилось к 57 тысячам, сообщил Гамкрелидзе.
Как отметил главный эпидемиолог, путь к прекращению пандемии лежит через иммунизацию.
Совет иммунизации 3 февраля утвердил национальный план вакцинации на 2022 год, согласно которому до июля от коронавируса должно быть привито 70% населения. На сегодняшний день в стране вакцинировано 42,7% взрослого населения. При этом коронавирус перенесла почти треть жителей Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.