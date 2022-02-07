https://sputnik-georgia.ru/20220207/tranzitnye-perevozki-cherez-gruziyu-prodolzhayut-rasti-264222366.html

Транзитные перевозки через Грузию продолжают расти

Транзитные перевозки через Грузию продолжают расти

Компании-операторы ведут активную работу для снижения времени транспортировки грузов из Турции в Кыргызстан с 18 до 12 дней 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T16:54+0400

2022-02-07T16:54+0400

2022-02-07T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Два новых парома между портами на Каспийском море Баку и Туркменбаши, которые будут обслуживать контейнерные перевозки, начнут курсировать в апреле 2022 года, говорится в сообщении компании "Грузинская железная дорога" (ГЖД).Таким образом, как отмечают в ГЖД, вместе с количеством паромов удвоится количество еженедельных рейсов.Перевозки будет осуществлять дочерняя компания ГЖД - GR Logistics and Terminals, совместно с турецкой компанией Pacific Eurasia Logistics, азербайджанской компанией ADY Conteiner, "Транспортно-логистическим Центром Туркменистана", с узбекской компанией ,,Узбектемиройл-экспециция" и кыргызстанским железнодорожным оператором.Грузинская железная дорога рекордно увеличила грузовые перевозки >>Первый паром по указанному маршруту курсирует с апреля 2020 года, и к этому времени транспортировано 17,5 тысячи контейнеров. В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем грузоперевозок по маршруту увеличился на 101%.Лучший показатель по времени перевозки был зафиксирован в мае 2021, когда время транспортировки из Турции до Кыргызстана составило 18 дней.Однако с участием "Грузинской железной дороги" активная работа продолжается, чтобы еще больше улучшить достигнутый результат и сократить время перевозки по указанному маршруту до 12 дней, отмечают в компании.S&P улучшило прогноз по рейтингу Грузинской железной дороги >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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