https://sputnik-georgia.ru/20220207/v-gruzii-dovolny-otsenkoy-fitch-sostoyaniya-ekonomiki-strany-264228649.html

В Грузии довольны оценкой Fitch состояния экономики страны

В Грузии довольны оценкой Fitch состояния экономики страны

Слабой стороной Грузии остается зависимость от иностранной валюты и высокий текущий дефицит, считает заместитель министра 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T20:47+0400

2022-02-07T20:47+0400

2022-02-07T21:21+0400

грузия

новости

экономика

fitch ratings

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_38392e015f5ba7f9f1f78b5b5788c628.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев - Sputnik. Для Грузии важно сохранение кредитного рейтинга в период после пандемии коронавируса, заявил заместитель министра финансов Мирза Гелашвили журналистам.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в феврале подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом".При этом он отметил, что Fitch высоко оценило качество макроэкономического менеджмента, которым отличается Грузия.При этом, он согласен с рейтинговым агентством, что слабой стороной Грузии остается зависимость от иностранной валюты и высокий текущий дефицит.Fitch сохранило прогноз по Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>"В период до пандемии мы значительно сократили дефицит счета текущих операций до 5,5%. К сожалению, пандемия ухудшила счет текущих операций, в первую очередь из-за снижения доходов от туризма, однако мы уже видим перспективы восстановления - по состоянию на декабрь, туризм восстановился до 58% в 2019 году. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе дефицит счета текущих операций вернется к уровню до пандемии, и мы добьемся большего прогресса в этом направлении", - сказал Гелашвили.Fitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 5,5 % в 2022 году и 5,3% в 2023 году. Между тем, по мнению аналитиков Агентства, риски, связанные с пандемией и низкими темпами развертывания вакцинации создают угрозу ухудшения макроэкономических показателей.Дефицит счета текущих операций (CAD) Грузии достиг 10,9% ВВП на конец 2021 года после 12,4% в 2020 году. Постепенное восстановление в туристическом секторе будет способствовать сужению CAD до 8,2% ВВП в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, fitch ratings, министерство финансов грузии