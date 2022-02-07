https://sputnik-georgia.ru/20220207/v-gruzii-dovolny-otsenkoy-fitch-sostoyaniya-ekonomiki-strany-264228649.html
В Грузии довольны оценкой Fitch состояния экономики страны
В Грузии довольны оценкой Fitch состояния экономики страны
Слабой стороной Грузии остается зависимость от иностранной валюты и высокий текущий дефицит, считает заместитель министра 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T20:47+0400
2022-02-07T20:47+0400
2022-02-07T21:21+0400
грузия
новости
экономика
fitch ratings
министерство финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_0:90:1500:934_1920x0_80_0_0_38392e015f5ba7f9f1f78b5b5788c628.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев - Sputnik. Для Грузии важно сохранение кредитного рейтинга в период после пандемии коронавируса, заявил заместитель министра финансов Мирза Гелашвили журналистам.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в феврале подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом".При этом он отметил, что Fitch высоко оценило качество макроэкономического менеджмента, которым отличается Грузия.При этом, он согласен с рейтинговым агентством, что слабой стороной Грузии остается зависимость от иностранной валюты и высокий текущий дефицит.Fitch сохранило прогноз по Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>"В период до пандемии мы значительно сократили дефицит счета текущих операций до 5,5%. К сожалению, пандемия ухудшила счет текущих операций, в первую очередь из-за снижения доходов от туризма, однако мы уже видим перспективы восстановления - по состоянию на декабрь, туризм восстановился до 58% в 2019 году. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе дефицит счета текущих операций вернется к уровню до пандемии, и мы добьемся большего прогресса в этом направлении", - сказал Гелашвили.Fitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 5,5 % в 2022 году и 5,3% в 2023 году. Между тем, по мнению аналитиков Агентства, риски, связанные с пандемией и низкими темпами развертывания вакцинации создают угрозу ухудшения макроэкономических показателей.Дефицит счета текущих операций (CAD) Грузии достиг 10,9% ВВП на конец 2021 года после 12,4% в 2020 году. Постепенное восстановление в туристическом секторе будет способствовать сужению CAD до 8,2% ВВП в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/74/234097405_255:0:1500:934_1920x0_80_0_0_88c6bcc5d51961078fda7ff22d75a0aa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, fitch ratings, министерство финансов грузии
В Грузии довольны оценкой Fitch состояния экономики страны
20:47 07.02.2022 (обновлено: 21:21 07.02.2022) Подписаться на
Слабой стороной Грузии остается зависимость от иностранной валюты и высокий текущий дефицит, считает заместитель министра
ТБИЛИСИ, 7 фев - Sputnik. Для Грузии важно сохранение кредитного рейтинга в период после пандемии коронавируса, заявил заместитель министра финансов Мирза Гелашвили журналистам.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в феврале подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом".
"Очень важно, что у нас уже есть быстрое восстановление макроэкономической стабильности. Это, естественно, проявляется в экономическом росте и, в первую очередь, в сокращении фискального дефицита и правительственного долга", - сказал Гелашвили.
При этом он отметил, что Fitch высоко оценило качество макроэкономического менеджмента, которым отличается Грузия.
При этом, он согласен с рейтинговым агентством, что слабой стороной Грузии остается зависимость от иностранной валюты и высокий текущий дефицит.
"В период до пандемии мы значительно сократили дефицит счета текущих операций до 5,5%. К сожалению, пандемия ухудшила счет текущих операций, в первую очередь из-за снижения доходов от туризма, однако мы уже видим перспективы восстановления - по состоянию на декабрь, туризм восстановился до 58% в 2019 году. Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе дефицит счета текущих операций вернется к уровню до пандемии, и мы добьемся большего прогресса в этом направлении", - сказал Гелашвили.
Fitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 5,5 % в 2022 году и 5,3% в 2023 году. Между тем, по мнению аналитиков Агентства, риски, связанные с пандемией и низкими темпами развертывания вакцинации создают угрозу ухудшения макроэкономических показателей.
Однако при этом отмечается, что чистый внешний долг Грузии значительно выше (74,3% ВВП на конец 2021 года по сравнению со средним значением для рейтинга "ВВ" в 18,4%), что делает маленькую и сильно долларизированную экономику уязвимой для внешних потрясений.
Дефицит счета текущих операций (CAD) Грузии достиг 10,9% ВВП на конец 2021 года после 12,4% в 2020 году. Постепенное восстановление в туристическом секторе будет способствовать сужению CAD до 8,2% ВВП в 2022 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.