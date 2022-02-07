https://sputnik-georgia.ru/20220207/fitch-sokhranil-prognoz-po-gruzii-plyusy-i-minusy-ekonomiki-strany-264225500.html

Fitch сохранило прогноз по Грузии: плюсы и минусы экономики страны

Fitch сохранило прогноз по Грузии: плюсы и минусы экономики страны

Стабильность Грузии сохраняется благодаря надежной и эффективной политической основе и сильным показателям управления, считает агентство 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T18:33+0400

2022-02-07T18:33+0400

2022-02-07T19:03+0400

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ТБИЛИСИ 7 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом", говорится в пресс-релизе Агентства.В агентстве отмечают, что стабильность Грузии сохраняется благодаря надежной и эффективной политической основе и сильным показателям управления.Небывалый рост экономикиFitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 5,5 % в 2022 году и 5,3% в 2022 году." 2022 и 2023 годы мы прогнозируем рост экономики Грузии на 5,5% и 5,3% соответственно, выше потенциала в 4,0%-4,5%. Увеличение финансовых притоков поддержит частное потребление и инвестиции. Прогнозируется, что восстановление в туристическом секторе также ускорится: Fitch прогнозирует, что доходы от туризма достигнут 80% от уровня 2019 года в 2022 году после достижения 38,1% от уровня 2019 года в 2021 году", - говорится в сообщении.Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика >>Между тем, по мнению аналитиков Агентства, риски, связанные с пандемией и низкими темпами развертывания вакцинации, создают угрозу ухудшения макроэкономических показателей."Потенциальное повторное ужесточение ограничений может повлиять на наши прогнозы", - отмечается в отчете.Аналитики отмечают, что также на прогноз могут повлиять события в Турции и России, которые являются главными торговыми партнерами Грузии.По их мнению, жесткая монетарная политика Нацбанка поможет снизить риски инфляции.Аналитики отмечают, что экономический рост и сокращение расходов на пандемию компенсируют дискреционные расходы в бюджете на 2022 год, которые включают увеличение заработной платы в государственном секторе для работников здравоохранения, образования и обороны, увеличение пенсий и планы увеличения расходов на инфраструктуру. Инфляция в Грузии на запредельном уровне – новая статистика >>Помимо влияния положительного роста ВВП, государственные доходы также выиграют от повышения налогов после прошлогодних налоговых льгот."Мы прогнозируем, что в 2022 году дефицит бюджета государственного управления Грузии сократится до 4,4% ВВП после предполагаемых 6,1% ВВП в 2021 году. Это сопоставимо с текущим средним бюджетным дефицитом "BB" в размере 5,2% ВВП на 2021 год" - говорится в отчете.По мнению Fitch, внешние резервы остаются адекватными, при этом валютные резервы (по оценкам Fitch) покрывают около 3,6 месяца текущих внешних платежей на конец 2021 г. (хотя это ниже текущего медианного показателя "BB", равного 5,6 месяца на конец 2021 г.). Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов >>Несмотря на увеличение дефицита торгового баланса в 2021 году, значительный приток чистых денежных переводов и частичное восстановление как чистых поступлений от туризма, так и прямых иностранных инвестиций поддержали валютные резервы.Однако при этом отмечается, что чистый внешний долг Грузии значительно выше (74,3% ВВП на конец 2021 года по сравнению со средним значением для рейтинга "ВВ" в 18,4%), что делает маленькую и сильно долларизированную экономику уязвимой для внешних потрясений."Дефицит счета текущих операций (CAD) Грузии достиг 10,9% ВВП на конец 2021 года после 12,4% в 2020 году. Постепенное восстановление в туристическом секторе будет способствовать сужению CAD до 8,2% ВВП в 2022 году", - говорится в пресс-релизе.Что может повлиять на рейтингиFitch отмечает, что на рейтинги может повлиять ухудшение внутренней или региональной политической обстановки, влияющей на формирование экономической политики и экономический рост, а также рост соотношения государственного долга к ВВП в среднесрочной перспективе .Еще одним фактором, который может негативно сказаться на рейтинге Грузии, агентство называет внешние финансы, что может привести к увеличению внешней уязвимости, например в результате устойчивого расширения канадского доллара и быстрого сокращения международных резервовПри этом Fitch в настоящее время не ожидает нарушения основы экономической политики, лежащей в основе рейтинга Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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