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В Грузии открылась самая быстрая канатная дорога на вершину горы
В Грузии открылась самая быстрая канатная дорога на вершину горы
Кабинки рассчитаны на 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секунду 07.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-07T22:32+0400
2022-02-07T22:32+0400
2022-02-07T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Самая быстрая канатная дорога открылась - подняться на горнолыжный курорт Хацвали в Сванети можно будет за четыре минутыНа строительство новой ультрасовременной канатной дороги Хацвали-Зурулди, длина которой 1 421 метр, было выделено 34 миллиона лари (11,3 млн. долларов). Кабинки рассчитаны 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секундуКурорт Хацвали расположен в восьми километрах от Местии. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, он заложен в 2011 году.Новый сезон – новые правилаПо новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они работают с полной нагрузкой.Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников строго контролируются.Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии >>Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии открылась самая быстрая канатная дорога на вершину горы
22:32 07.02.2022 (обновлено: 22:48 07.02.2022) Подписаться на
Кабинки рассчитаны на 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секунду
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Самая быстрая канатная дорога открылась - подняться на горнолыжный курорт Хацвали в Сванети можно будет за четыре минуты
На строительство новой ультрасовременной канатной дороги Хацвали-Зурулди, длина которой 1 421 метр, было выделено 34 миллиона лари (11,3 млн. долларов). Кабинки рассчитаны 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секунду
Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от Местии. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, он заложен в 2011 году.
Новый сезон – новые правила
По новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они работают с полной нагрузкой.
Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.
Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников строго контролируются.
Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.
Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.
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