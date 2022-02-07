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В Грузии открылась самая быстрая канатная дорога на вершину горы
В Грузии открылась самая быстрая канатная дорога на вершину горы
Кабинки рассчитаны на 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секунду 07.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Самая быстрая канатная дорога открылась - подняться на горнолыжный курорт Хацвали в Сванети можно будет за четыре минутыНа строительство новой ультрасовременной канатной дороги Хацвали-Зурулди, длина которой 1 421 метр, было выделено 34 миллиона лари (11,3 млн. долларов). Кабинки рассчитаны 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секундуКурорт Хацвали расположен в восьми километрах от Местии. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, он заложен в 2011 году.Новый сезон – новые правилаПо новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они работают с полной нагрузкой.Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников строго контролируются.Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии &gt;&gt;Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии открылась самая быстрая канатная дорога на вершину горы

22:32 07.02.2022 (обновлено: 22:48 07.02.2022)
© photo: Sputnik / Elizabeth JoudroКанатная дорога с туристами на горнолыжном курорте в Сванетии
Канатная дорога с туристами на горнолыжном курорте в Сванетии - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2022
© photo: Sputnik / Elizabeth Joudro
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Кабинки рассчитаны на 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секунду
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Самая быстрая канатная дорога открылась - подняться на горнолыжный курорт Хацвали в Сванети можно будет за четыре минуты
На строительство новой ультрасовременной канатной дороги Хацвали-Зурулди, длина которой 1 421 метр, было выделено 34 миллиона лари (11,3 млн. долларов). Кабинки рассчитаны 10 пассажиров, скорость канатки составляет шесть метров в секунду
Курорт Хацвали расположен в восьми километрах от Местии. Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, он заложен в 2011 году.

Новый сезон – новые правила

По новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они работают с полной нагрузкой.
Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.
Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников строго контролируются.
Горнолыжный сезон в Грузии и пандемия: советы для отдыха в Сванетии >>
Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.
Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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