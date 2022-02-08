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Бизнес-ассоциация Грузии: укрепление лари может вызвать снижение цен

Бизнес-ассоциация Грузии: укрепление лари может вызвать снижение цен

Укрепление лари и стабильность его курса окажет позитивное влияние на улучшение покупательной способности потребителей 08.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Укрепление обменного курса грузинской национальной валюты – лари, положительно отразится на макроэкомических параметрах, в том числе на уровне инфляции, говорится в заявлении Бизнес-ассоциации Грузии .Годовая инфляция (январь 2022 года к январю 2021 года) в Грузии составила 13,9%, при целевом показателе 3%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат).Бизнес-ассоциация Грузии выражает надежду, что вызов в виде падения курса лари в отношении доллара будет преодолен."Укрепление курса лари и его последующая стабильность вызовет улучшение всех макроэкономических параметров, в том числе поможет сдержать инфляцию", - говорится в заявлении.Бизнес-ассоциация выражает также надежду, что положительные настроения, вызванные укреплением лари, продолжатся.Как укрепление лари повлияет на цены в Грузии - мнение эксперта >>"Мы призываем правительство Грузии и Национальный банк использовать все рычаги, чтобы обеспечить необратимость достигнутого положения. Без резкого ухудшения внешних факторов, в условиях осуществления последовательной, целенаправленной экономической и монетарной политики считаем полностью осуществимым сохранение устойчивости и стабильности лари", - говорится в заявлении.Курс лари начал укрепляться с начала февраля. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1. Обменный курс на 9 февраля составляет 2,9200 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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