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Как укрепление лари повлияет на цены в Грузии - мнение эксперта
Как укрепление лари повлияет на цены в Грузии - мнение эксперта
Если падение курса лари, как правило, приводит к росту цен, то при его повышении снижение цен является слабо выраженным, заявил эксперт 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T19:37+0400
2022-02-08T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Если национальная валюта укрепляется, то цены на импортные товары по крайней мере не должны повышаться и должны стабилизироваться, заявил эксперт по вопросам экономики Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.С начла 2022 года курс лари к доллару укрепляется. Официальный курс на среду - 2.92 GEL/$1. В предыдущий раз доллар в Грузии стоил меньше трех лари 9 июня 2020 года.По словам Арчвадзе, если падение курса лари, как правило, приводит к росту цен, то при его повышении снижение цен является слабо выраженным или вообще отсутствует. Стоимость продукта зависит от ряда факторов и прежде всего процессов на мировом рынке.По словам Арчвадзе, кроме стабилизации цен, укрепление национальной валюты положительно сказывается на выплате внешнего долга. За счет стабилизации курса лари Грузия сможет сэкономить до 60 млн лари по сравнению с апрелем 2021 года, когда курс лари был наиболее низким."Укрепление национальной валюты дает возможность быстрее расплатиться с внешним долгом. Снижает бремя долгов по отношению к ВВП и повышает покупательскую способность жителей страны", - сказал Арчвадзе.Доллар в Грузии упал ниже уровня в три лари &gt;&gt;При этом эксперт обратил внимание на то, что процесс стабилизации валюты имеет оборотную сторону - чрезмерное укрепление национальной валюты ухудшает конкурентоспособность продукции на мировом рынке."Мы являемся открытой экономикой, поддерживаем связь с 45 странами, и те процессы, которые происходят в мировой экономике, находят должное отражение на нашем внутреннем рынке. Больше 10 миллиардов долларов составил импорт в Грузии в прошлом году. В этих условиях мы не может абстрагироваться от растущих цен в мировой экономике", - сказал Арчвадзе.Поэтому, по словам эксперта, нужно учитывать транспортные издержки и рост стоимости фрахта, которые накладывают свой отпечаток на стоимость товара, как и те издержки производства, в которые входят затраты на импортные компоненты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, цены

Как укрепление лари повлияет на цены в Грузии - мнение эксперта

19:37 08.02.2022 (обновлено: 20:22 08.02.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliКупюры достоинством сто долларов и сто лари
Купюры достоинством сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Если падение курса лари, как правило, приводит к росту цен, то при его повышении снижение цен является слабо выраженным, заявил эксперт
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Если национальная валюта укрепляется, то цены на импортные товары по крайней мере не должны повышаться и должны стабилизироваться, заявил эксперт по вопросам экономики Сосо Арчвадзе Sputnik Грузия.
С начла 2022 года курс лари к доллару укрепляется. Официальный курс на среду - 2.92 GEL/$1. В предыдущий раз доллар в Грузии стоил меньше трех лари 9 июня 2020 года.
По словам Арчвадзе, если падение курса лари, как правило, приводит к росту цен, то при его повышении снижение цен является слабо выраженным или вообще отсутствует. Стоимость продукта зависит от ряда факторов и прежде всего процессов на мировом рынке.

"Приведу простой пример, по сравнению с мартом 2020 года цена за один баррель нефти увеличилась более чем в два раза. Было 39 долларов, сейчас за 90. Исходя из этого, Грузии пришлось уплатить на 250 миллионов долларов больше за тот же объем закупок нефтепродуктов, чем в предыдущем году. Это откладывает свой отпечаток на конечную цену продукции", - сказал Арчвадзе.

По словам Арчвадзе, кроме стабилизации цен, укрепление национальной валюты положительно сказывается на выплате внешнего долга. За счет стабилизации курса лари Грузия сможет сэкономить до 60 млн лари по сравнению с апрелем 2021 года, когда курс лари был наиболее низким.
"Укрепление национальной валюты дает возможность быстрее расплатиться с внешним долгом. Снижает бремя долгов по отношению к ВВП и повышает покупательскую способность жителей страны", - сказал Арчвадзе.
Доллар в Грузии упал ниже уровня в три лари >>
При этом эксперт обратил внимание на то, что процесс стабилизации валюты имеет оборотную сторону - чрезмерное укрепление национальной валюты ухудшает конкурентоспособность продукции на мировом рынке.
"Мы являемся открытой экономикой, поддерживаем связь с 45 странами, и те процессы, которые происходят в мировой экономике, находят должное отражение на нашем внутреннем рынке. Больше 10 миллиардов долларов составил импорт в Грузии в прошлом году. В этих условиях мы не может абстрагироваться от растущих цен в мировой экономике", - сказал Арчвадзе.
Поэтому, по словам эксперта, нужно учитывать транспортные издержки и рост стоимости фрахта, которые накладывают свой отпечаток на стоимость товара, как и те издержки производства, в которые входят затраты на импортные компоненты.
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