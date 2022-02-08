https://sputnik-georgia.ru/20220208/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-24-616-264234980.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 616
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 616
За последние 24 часа от коронавируса скончались 54 человека, вылечились 18 221 пациент, а с начала пандемии – 1 124 442 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T10:56+0400
2022-02-08T10:56+0400
2022-02-08T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 24 616. Скончались 54 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 350 454 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 221 человек, с начала пандемии – 1 124 442. Скончались 15 300.Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19>>За сутки сделано 73 251 тест, в том числе 53 616 на антиген и 19 635 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,61%, за последние 14 дней – 28,31%, за последние семь дней – 31,86%.К этому времени в Грузии сделано 2 755 879 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 023.В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах – 6 082, в ковид-гостиницах – 1 897.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 616
10:56 08.02.2022 (обновлено: 11:17 08.02.2022) Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 54 человека, вылечились 18 221 пациент, а с начала пандемии – 1 124 442
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 24 616. Скончались 54 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 350 454 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 221 человек, с начала пандемии – 1 124 442. Скончались 15 300.
За сутки сделано 73 251 тест, в том числе 53 616 на антиген и 19 635 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,61%, за последние 14 дней – 28,31%, за последние семь дней – 31,86%.
К этому времени в Грузии сделано 2 755 879 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 4 023.
В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах – 6 082, в ковид-гостиницах – 1 897.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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