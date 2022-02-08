https://sputnik-georgia.ru/20220208/chto-stalo-prichinoy-vzryva-na-shakhte-mindeli---nazvana-predvaritelnaya-versiya-264261135.html
Что стало причиной взрыва на шахте Миндели - названа предварительная версия
Что стало причиной взрыва на шахте Миндели - названа предварительная версия
Шахта полностью оснащена всей необходимым оборудованием и все условия созданы для того, чтобы сотрудники работали в безопасной среде, считает комиссия 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T20:16+0400
2022-02-08T20:16+0400
2022-02-08T20:37+0400
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новости
ткибули
происшествия
компания "сакнахшири"
взрыв
шахта
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Причиной взрыва на шахте Миндели в Ткибули на западе Грузии стало нарушение технических норм безопасности при производстве взрывных работ, а также выдача разрешения на взрыв службой газовой охраны, сообщили в компании "Сакнахшири" на пресс-конференции.В ночь на 31 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали девять человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные были доставлены на лечение в Тбилиси.В компании "Сакнахшири" (Грузуголь) создана специальная комиссия для расследования деталей дела. В компании не исключают, что некоторые результаты предварительного заключения изменятся, так как исследование не завершено и выясняются дополнительные обстоятельства.Среди выявленных недостатков на пресс-конференции назвали нарушение "Стандарта правил безопасности при проведении взрывных работ" мастером-взрывником. Более того, в момент проведения взрыва он вообще не находился на месте и не известил об этом руководство.По словам Соцкого, компания "Сакнахшири" обязательно продолжит деятельность, а для этого необходимо вовлечение каждого сотрудника, чтобы свети к минимуму любые риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье работников.Двум пострадавшим ткибульским шахтерам пересадили кожу >>"Шахта полностью оснащена всем необходимым оборудованием, и все условия созданы для того, чтобы сотрудники работали в безопасной среде. Вторым, наиболее важным вопросом является строгое соблюдение работниками правил техники безопасности и повышение осведомленности работников", - заявил Соцкий.В настоящее время в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, ткибули, происшествия, компания "сакнахшири", взрыв, шахта
Что стало причиной взрыва на шахте Миндели - названа предварительная версия
20:16 08.02.2022 (обновлено: 20:37 08.02.2022) Подписаться на
Шахта полностью оснащена всей необходимым оборудованием и все условия созданы для того, чтобы сотрудники работали в безопасной среде, считает комиссия
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Причиной взрыва на шахте Миндели в Ткибули на западе Грузии стало нарушение технических норм безопасности при производстве взрывных работ, а также выдача разрешения на взрыв службой газовой охраны, сообщили в компании "Сакнахшири" на пресс-конференции.
В ночь на 31 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали девять человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные были доставлены на лечение в Тбилиси.
"Ведется расследование в связи с инцидентом, который произошел на шахте "Миндели" 31 января. Детали инцидента исследовала инспекция труда. Кроме того, работу продолжает полиция. Окончательное заключение станет известно в начале марта", - рассказал председатель совета директоров компании Михаил Соцкий.
В компании "Сакнахшири" (Грузуголь) создана специальная комиссия для расследования деталей дела. В компании не исключают, что некоторые результаты предварительного заключения изменятся, так как исследование не завершено и выясняются дополнительные обстоятельства.
Среди выявленных недостатков на пресс-конференции назвали нарушение "Стандарта правил безопасности при проведении взрывных работ" мастером-взрывником. Более того, в момент проведения взрыва он вообще не находился на месте и не известил об этом руководство.
По словам Соцкого, компания "Сакнахшири" обязательно продолжит деятельность, а для этого необходимо вовлечение каждого сотрудника, чтобы свети к минимуму любые риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье работников.
"Шахта полностью оснащена всем необходимым оборудованием, и все условия созданы для того, чтобы сотрудники работали в безопасной среде. Вторым, наиболее важным вопросом является строгое соблюдение работниками правил техники безопасности и повышение осведомленности работников", - заявил Соцкий.
В настоящее время в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.
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