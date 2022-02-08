https://sputnik-georgia.ru/20220208/gmp-inspektorov-dlya-minzdrava-gruzii-gotovyat-datskie-spetsialisty-264243559.html

GMP-инспекторов для Минздрава Грузии готовят датские специалисты

GMP-инспекторов для Минздрава Грузии готовят датские специалисты

Тренинги представители датского колледжа "Фармакон" начали в январе дистанционно, а с февраля начинают практическую часть обучения очно 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T13:29+0400

2022-02-08T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Специалисты датского фармацевтического колледжа "Фармакон" готовят GMP-инспекторов Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, сообщается на странице агентства в Facebook.С представителями датского фармацевтического колледжа "Фармакон", который является Центром сотрудничества ВОЗ по вопросам врачебной политики и фармацевтической практики, встретился директор Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии Заал Капанадзе.На встрече стороны рассмотрели вопрос переподготовки GMP/GDP-инспекторов.Контроль за качеством импорта медикаментов в Грузии ужесточается>>Эксперты "Фармакон" разработали трехмодульный курс, который обеспечивает беспрерывное профессиональное развитие GMP/GDP инспекторов.Первый модуль программы профразвития прошел в январе в дистанционном режиме. С 8 февраля этого года началась практическая часть тренинга, специально для которого эксперты "Фармакон" приехали в Грузию.С 1 января 2022 года в Грузии местные фармакологические компании обязали соблюдать GMP (надлежащая производственная практика) и GDP (надлежащая дистрибьюторская практика) стандарты. По мнению специалистов, это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений сроки сначала были перенесены на 1 января 2018 года, а затем на 1 января 2022 года.Ужесточение регулирования фармацевтического сектора в Грузии не ограничится внедрением стандартов GMP/GDP. Планируется внедрение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/perekhod-na-novyy-standart-kachestva-medikamentov-v-gruzii-perenesen-262706293.html

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