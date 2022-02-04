https://sputnik-georgia.ru/20220204/kontrol-za-kachestvom-importa-medikamentov-v-gruzii-uzhestochaetsya-264168095.html

Контроль за качеством импорта медикаментов в Грузии ужесточается

Контроль за качеством импорта медикаментов в Грузии ужесточается

С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP и GDP стандарты обязали местные фармакомпании 04.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-04T21:49+0400

2022-02-04T21:49+0400

2022-02-04T21:55+0400

грузия

новости

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251654786_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4b461e2f9d871818843ecaf427112e80.jpg

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. При импорте фармацевтической продукции предъявление сертификата по стандарту GMP (Good Manufacturing Practice) будет обязательно, законодательная инициатива правительства Грузии уже готова для инициации в парламенте.С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибюторская практика) стандарты обязали местные фармакомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество, производимых в Грузии медикаментов, и увеличит экспортный потенциал страны.В правительстве уточняют, что в результате принятия законопроекта будет создан единый подход к требованию стандарта GMP между фармпроизводителями, оптовыми дистрибьюторами и импортерами фармацевтической продукции. Это будет способствовать добросовестной конкуренции на фармацевтическом рынке и установлению стандартов качества.Правительство призывает к ускоренному рассмотрению изменений.Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции >>Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Переход на GMP стандарт планировалось с 2016 года, однако по просьбе фармаучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.Фармацевтический рынок Грузии: все что надо знать >>Ужесточение регулирования фармацевтического сектора в Грузии не ограничится внедрением стандартов GMP/GDP. Планируется внедрение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, экономика