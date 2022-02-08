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Какова разница в смертности от COVID среди привитых и непривитых?
Какова разница в смертности от COVID среди привитых и непривитых?
Ученые оценили вероятность смерти от коронавирусной инфекции среди вакцинированных и невакцинированных людей 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T10:49+0400
2022-02-08T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Показатель летальных исходов от коронавируса среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах, а также получивших третью, бустерную дозу вакцины намного ниже аналогичных показателей для непривитых людей.К этому выводу пришли исследователи из Великобритании. Соответствующие данные распространило Управление национальной статистики.В ходе научного исследования эксперты проанализировали 70 тысяч случаев летальных исходов от COVID-19 в Англии за период с июля по декабрь 2021 года.Выяснилось, что скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 в период с июля по декабрь прошлого года был на 93,4% ниже по сравнению с непривитыми людьми.Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно&gt;&gt;&gt;Число заражений коронавирусом в мире уже превысило 397 млн раз, жертвами инфекции стали 5,75 млн. Самое тяжелое положение с пандемией в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, общество, новости, в мире, англия, франция, бразилия

Какова разница в смертности от COVID среди привитых и непривитых?

10:49 08.02.2022
© AP Photo / Alexander KulikovПандемия коронавируса - погибшие от заражения. Врачи везут умершего пациента в морг
Пандемия коронавируса - погибшие от заражения. Врачи везут умершего пациента в морг - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Alexander Kulikov
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Ученые оценили вероятность смерти от коронавирусной инфекции среди вакцинированных и невакцинированных людей
ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Показатель летальных исходов от коронавируса среди полностью вакцинированных во всех возрастных группах, а также получивших третью, бустерную дозу вакцины намного ниже аналогичных показателей для непривитых людей.
К этому выводу пришли исследователи из Великобритании. Соответствующие данные распространило Управление национальной статистики.
В ходе научного исследования эксперты проанализировали 70 тысяч случаев летальных исходов от COVID-19 в Англии за период с июля по декабрь 2021 года.
Выяснилось, что скорректированный по возрасту риск смерти от COVID-19 в период с июля по декабрь прошлого года был на 93,4% ниже по сравнению с непривитыми людьми.
Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно>>>
Число заражений коронавирусом в мире уже превысило 397 млн раз, жертвами инфекции стали 5,75 млн. Самое тяжелое положение с пандемией в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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