https://sputnik-georgia.ru/20220208/minzdrav-gruzii-rassmotrit-vopros-sokrascheniya-srokov-izolyatsii-264248074.html

В Грузии пересмотрят сроки карантина

В Грузии пересмотрят сроки карантина

Сроки изоляции будут зависеть от тяжести течения болезни при заражении коронавирусом 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T14:59+0400

2022-02-08T14:59+0400

2022-02-08T16:13+0400

шестая волна

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили инициировал пересмотр сроков изоляции для инфицированных коронавирусом и их контактов. Премьер дал соответствующее задание членам Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, заседание которого во вторник прошло в формате видеоконференции.Последний раз сроки карантина в Грузии меняли 17 января. По новым правилам, срок самоизоляции зависит от течения заболевания.При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции достаточно восьми дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток.При тяжелой и средней тяжести заболевания срок самоизоляции составляет десять дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние сутки. Что касается контактировавших с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина будет зависеть от того, вакцинированы они или нет.Какова разница в смертности от COVID среди привитых и непривитых?>>Карантин не полагается полностью вакцинированным (двумя дозами) в период от 2 недель до 90 дней после прививки. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до контакта перенес коронавирус. Что касается невакцинированных граждан, они в случае контакта с больным коронавирусом уйти в самоизоляцию на восемь дней. Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество