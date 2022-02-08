https://sputnik-georgia.ru/20220208/minzdrav-gruzii-rassmotrit-vopros-sokrascheniya-srokov-izolyatsii-264248074.html
В Грузии пересмотрят сроки карантина
В Грузии пересмотрят сроки карантина
Сроки изоляции будут зависеть от тяжести течения болезни при заражении коронавирусом 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T14:59+0400
2022-02-08T14:59+0400
2022-02-08T16:13+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264250015_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6098af8556a75b66390f4c0a41111e04.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили инициировал пересмотр сроков изоляции для инфицированных коронавирусом и их контактов. Премьер дал соответствующее задание членам Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, заседание которого во вторник прошло в формате видеоконференции.Последний раз сроки карантина в Грузии меняли 17 января. По новым правилам, срок самоизоляции зависит от течения заболевания.При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции достаточно восьми дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток.При тяжелой и средней тяжести заболевания срок самоизоляции составляет десять дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние сутки. Что касается контактировавших с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина будет зависеть от того, вакцинированы они или нет.Какова разница в смертности от COVID среди привитых и непривитых?>>Карантин не полагается полностью вакцинированным (двумя дозами) в период от 2 недель до 90 дней после прививки. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до контакта перенес коронавирус. Что касается невакцинированных граждан, они в случае контакта с больным коронавирусом уйти в самоизоляцию на восемь дней. Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264250015_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d42e1e2f60afdd6a73b9aead1e578373.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
В Грузии пересмотрят сроки карантина
14:59 08.02.2022 (обновлено: 16:13 08.02.2022) Подписаться на
Сроки изоляции будут зависеть от тяжести течения болезни при заражении коронавирусом
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили инициировал пересмотр сроков изоляции для инфицированных коронавирусом и их контактов.
Премьер дал соответствующее задание членам Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, заседание которого во вторник прошло в формате видеоконференции.
Последний раз сроки карантина в Грузии меняли 17 января. По новым правилам, срок самоизоляции зависит от течения заболевания.
При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции достаточно восьми дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток.
При тяжелой и средней тяжести заболевания срок самоизоляции составляет десять дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние сутки.
Что касается контактировавших с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина будет зависеть от того, вакцинированы они или нет.
Карантин не полагается полностью вакцинированным (двумя дозами) в период от 2 недель до 90 дней после прививки. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до контакта перенес коронавирус.
Что касается невакцинированных граждан, они в случае контакта с больным коронавирусом уйти в самоизоляцию на восемь дней.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".
С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.