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Насколько может сократиться срок ковид-изоляции в Грузии?
Насколько может сократиться срок ковид-изоляции в Грузии?
Пересмотр сроков карантина происходит на фоне шестой волны коронавируса в Грузии 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T15:14+0400
2022-02-08T15:14+0400
2022-02-08T16:42+0400
шестая волна
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коронавирус covid-19
общество
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Срок карантина для инфицированных коронавирусом, у которых нет симптомов заболевания, может сократиться с восьми до пяти дней, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании межведомственного координационного совета поручил Минздраву и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья пересмотреть сроки изоляции, ориентируясь на опыт других стран.По ее словам, в первую очередь это касается людей, возвращение на работу которых особенно важно, к примеру медперсонал.Последний раз сроки карантина в Грузии меняли 17 января. По новым правилам, срок самоизоляции зависит от течения заболевания.При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции достаточно восьми дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток.При тяжелой и средней тяжести заболевания срок самоизоляции составляет десять дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние сутки.Что касается контактировавших с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина будет зависеть от того, вакцинированы они или нет.Главный инфекционист Грузии советует отнестись к "омикрону" серьезно>>Карантин не полагается полностью вакцинированным (двумя дозами) в период от 2 недель до 90 дней после прививки. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до контакта перенес коронавирус.Что касается невакцинированных граждан, они в случае контакта с больным коронавирусом уйти в самоизоляцию на восемь дней.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, минздрав, коронавирус covid-19, общество
Насколько может сократиться срок ковид-изоляции в Грузии?
15:14 08.02.2022 (обновлено: 16:42 08.02.2022) Подписаться на
Пересмотр сроков карантина происходит на фоне шестой волны коронавируса в Грузии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Срок карантина для инфицированных коронавирусом, у которых нет симптомов заболевания, может сократиться с восьми до пяти дней, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании межведомственного координационного совета поручил Минздраву и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья пересмотреть сроки изоляции, ориентируясь на опыт других стран.
"Пока сроки изоляции для бессимптомных пациентов восемь дней, однако на этой неделе мы вместе с нашими экспертами дополнительно обсудим этот вопрос. Существует опыт других стран, где на пятый день делается тест и, в случае отрицательного результата, человек может продолжить активность с использованием маски", – заявила Габуния.
По ее словам, в первую очередь это касается людей, возвращение на работу которых особенно важно, к примеру медперсонал.
Последний раз сроки карантина в Грузии меняли 17 января. По новым правилам, срок самоизоляции зависит от течения заболевания.
При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции достаточно восьми дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток.
При тяжелой и средней тяжести заболевания срок самоизоляции составляет десять дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние сутки.
Что касается контактировавших с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина будет зависеть от того, вакцинированы они или нет.
Карантин не полагается полностью вакцинированным (двумя дозами) в период от 2 недель до 90 дней после прививки. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до контакта перенес коронавирус.
Что касается невакцинированных граждан, они в случае контакта с больным коронавирусом уйти в самоизоляцию на восемь дней.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на "омикрон".
С начала пандемии в Грузии было выявлено около 1,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.
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