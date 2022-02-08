https://sputnik-georgia.ru/20220208/natsdvizhenie-na-grani-raskola-novyy-skandal-v-partii-osnovannoy-saakashvili--264258395.html
"Нацдвижение" на грани раскола? Новый скандал в партии, основанной Саакашвили
"Нацдвижение" на грани раскола? Новый скандал в партии, основанной Саакашвили
В политических кругах Грузии активно обсуждают скандал в крупнейшей оппозиционной партии 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T19:54+0400
2022-02-08T19:54+0400
2022-02-08T21:43+0400
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ника мелия
михаил саакашвили
грузинская мечта
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия оказался в центре скандала.В субботу СМИ распространили кадры, снятые во дворе Тбилисского городского суда, где проходил процесс по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили - основателем ЕНД. На записи слышно, как Мелия говорит сторонникам экс-президента, что был против его возвращения на родину.Вскоре после распространения кадров Мелия написал пост на своей странице в соцсети Facebook, где фактически подтвердил свою позицию.Лидер ЕНД считает, что идея, которая должна вывести народ на улицу, – это перемены, которые сделают Грузию лучше."У нас может быть разная стратегия, однако цель единая, и это главное. То, что мы не смогли договориться о тактике, не меняет картину", - отметил Мелия.Позицию Мелия еще раз разъяснили его соратники. По словам депутата от ЕНД Левана Хабеишвили, речь шла о том, что в случае возвращения Саакашвили на родину его ждали арест и попытка нанести вред его здоровью и жизни."То, что у Ники Мелия была позиция в связи с приездом Саакашвили, это нормально… Сердечная боль Мелия была связана с тем, что у Саакашвили не было бы ни свободного суда и ни красной ковровой дорожки", - заявил Хабеишвили.Между тем, лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Тако Чарквиани заявила, что Мелия недостоин быть лидером самой крупной оппозиционной партии."Я искренне считаю, что для Ники Мелия стало бы облегчением больше не быть председателем партии. Чтобы быть лидером сильного оппозиционного крыла нужен другой политический талант, что дано лишь единицам", - заявила Чарквиани.ЕНД на грани раскола?После распространения видеозаписи в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заговорили о внутрипартийном противостоянии в "Нацдвижении". По словам депутата от большинства Нино Цилосани, ЕНД уже давно проводит проигрышную политику."Противостояние в "Национальном движении" настолько велико и глубоко, что уже выплескивается наружу. Фактически все проблемы, о которых Ника Мелия говорит в этом видео, и он сам подтвердил, конечно, реальны, и у всего есть основания", - заявила Цилосани.Общество еще многого не знает о происходящем в "Нацдвижении", сказала в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Тамар Талиашвили.Другой депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили уверен, что Саакашвили использует некогда основанную им партию лишь для достижения собственных целей."Все поняли, в том числе и большинство в "Нацдвижении", что как политик Михаил Саакашвили закончился. Сейчас он хочет использовать "Национальное движение" только для своего освобождения. В этом случае, естественно, произойдет раскол", - заявил Мачарашвили.Реакция СаакашвилиНесмотря на вызванный ажиотаж, Саакашвили, который до сих пор активно комментировал все политические события в стране, молчит.Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении">>Между тем, эксперт Леван Николеишвили со ссылкой на источник из руставской тюрьмы, где отбывает наказание экс-президент, утверждает, что распространенное видео "полностью вывело из себя" Саакашвили."Он был настолько зол, что не мог совладать с нервами, разбил телефон и пригрозил убить и уничтожить Мелия", - написал Николеишвили на своей странице в соцсети Facebook.Возвращение и арест СаакашвилиТайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, грузия, новости, ника мелия, михаил саакашвили, грузинская мечта, тбилиси
"Нацдвижение" на грани раскола? Новый скандал в партии, основанной Саакашвили
19:54 08.02.2022 (обновлено: 21:43 08.02.2022) Подписаться на
В политических кругах Грузии активно обсуждают скандал в крупнейшей оппозиционной партии
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия оказался в центре скандала.
В субботу СМИ распространили кадры, снятые во дворе Тбилисского городского суда, где проходил процесс по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили - основателем ЕНД. На записи слышно, как Мелия говорит сторонникам экс-президента, что был против его возвращения на родину.
Вскоре после распространения кадров Мелия написал пост на своей странице в соцсети Facebook, где фактически подтвердил свою позицию.
"Да, я был против приезда Миши, и я не раз фиксировал свое мнение не только в личных беседах, но и публично. Да, так же, как и Миша, я не считаю, что свобода Миши является единственной идеей, которая должна вывести народ на улицу", - написал Мелия.
Лидер ЕНД считает, что идея, которая должна вывести народ на улицу, – это перемены, которые сделают Грузию лучше.
"У нас может быть разная стратегия, однако цель единая, и это главное. То, что мы не смогли договориться о тактике, не меняет картину", - отметил Мелия.
Позицию Мелия еще раз разъяснили его соратники. По словам депутата от ЕНД Левана Хабеишвили, речь шла о том, что в случае возвращения Саакашвили на родину его ждали арест и попытка нанести вред его здоровью и жизни.
"То, что у Ники Мелия была позиция в связи с приездом Саакашвили, это нормально… Сердечная боль Мелия была связана с тем, что у Саакашвили не было бы ни свободного суда и ни красной ковровой дорожки", - заявил Хабеишвили.
Между тем, лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Тако Чарквиани заявила, что Мелия недостоин быть лидером самой крупной оппозиционной партии.
"Я искренне считаю, что для Ники Мелия стало бы облегчением больше не быть председателем партии. Чтобы быть лидером сильного оппозиционного крыла нужен другой политический талант, что дано лишь единицам", - заявила Чарквиани.
ЕНД на грани раскола?
После распространения видеозаписи в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заговорили о внутрипартийном противостоянии в "Нацдвижении". По словам депутата от большинства Нино Цилосани, ЕНД уже давно проводит проигрышную политику.
"Противостояние в "Национальном движении" настолько велико и глубоко, что уже выплескивается наружу. Фактически все проблемы, о которых Ника Мелия говорит в этом видео, и он сам подтвердил, конечно, реальны, и у всего есть основания", - заявила Цилосани.
Общество еще многого не знает о происходящем в "Нацдвижении", сказала в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Тамар Талиашвили.
"Общество видит лишь малую часть происходящих очень глубоких, существенных изменений. Эта партия не смогла обновиться, не сумела признать собственные преступления, и уровень доверия к ней в обществе снижается день ото дня", - сказала Талиашвили.
Другой депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили уверен, что Саакашвили использует некогда основанную им партию лишь для достижения собственных целей.
"Все поняли, в том числе и большинство в "Нацдвижении", что как политик Михаил Саакашвили закончился. Сейчас он хочет использовать "Национальное движение" только для своего освобождения. В этом случае, естественно, произойдет раскол", - заявил Мачарашвили.
Реакция Саакашвили
Несмотря на вызванный ажиотаж, Саакашвили, который до сих пор активно комментировал все политические события в стране, молчит.
Между тем, эксперт Леван Николеишвили со ссылкой на источник из руставской тюрьмы, где отбывает наказание экс-президент, утверждает, что распространенное видео "полностью вывело из себя" Саакашвили.
"Он был настолько зол, что не мог совладать с нервами, разбил телефон и пригрозил убить и уничтожить Мелия", - написал Николеишвили на своей странице в соцсети Facebook
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Возвращение и арест Саакашвили
Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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