https://sputnik-georgia.ru/20220208/ne-sposobstvuet-globalnoy-bezopasnosti-kitay-protiv-rasshireniya-nato-264242121.html

"Не способствует глобальной безопасности": Китай против расширения НАТО

"Не способствует глобальной безопасности": Китай против расширения НАТО

В Китае считают, что региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет усиления или наращивания военных блоков 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T12:44+0400

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китай

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Власти Китайской Народной Республики считают, что расширение НАТО не содействует глобальной безопасности и стабильности, говорится в заявлении, опубликованном 8 февраля на официальном сайте представительства КНР в ЕС.В Китае отмечают, что региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет усиления или наращивания военных блоков."Мы призываем НАТО отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран", – говорится в документе.Официальные Москва и Пекин ранее в совместном заявлении о международных отношениях выступили против дальнейшего расширения НАТО, призывали Альянс отказаться от подходов времен холодной войны.Путин ответил США и НАТО по гарантиям безопасности - видео >>>Российская Федерация в конце 2021 года представила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, московская сторона требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, предложения содержат требование о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил Альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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китай, нато, в мире, политика, россия, сша, украина, москва, пекин