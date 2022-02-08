https://sputnik-georgia.ru/20220208/nedelya-frirayda-v-gruzii-v-svaneti-sedutsya-samye-silnye-lyzhniki-mira-264222039.html

Неделя фрирайда в Грузии: в Сванети съедутся самые сильные лыжники мира

Неделя фрирайда в Грузии: в Сванети съедутся самые сильные лыжники мира

Самые отчаянные лыжники и сноубордисты продемонстрируют свое мастерство на нетронутом снегу в Сванети 08.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. В Грузии впервые состоятся квалификационные этапы Freeride World Tour (FWQ) на горнолыжном курорте Тетнулди в Сванети 8-12 февраля.Фрирайд (Freeride) – катание на сноуборде или горных лыжах по естественным трассам. Считается, что именно при катании по нетронутому снегу наиболее полно раскрываются все возможности сноуборда и горных лыж.Как говорится в сообщении "Компании развития горных курортов Грузии", проведение недели фрирайда на высоком уровне продемонстрирует потенциал грузинских горнолыжных курортов в международном масштабе.Грузия продолжает готовиться к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду>>"Это повысит осведомленность о горнолыжных курортах Грузии и сделает их более привлекательными для местных и иностранных туристов и инвесторов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию туризма в Грузии и созданию соответствующей инвестиционной среды", – считают в компании.Квалификационные этапы FWQ включают в себя соревнования малых (двухзвездочных) и больших (четырехзвездочных) соревнований.Малое соревнование обеспечивает участие местных и начинающих спортсменов, а большое соревнование – участие международных спортсменов высокой квалификации. В соревнованиях примут участие до 120 спортсменов из 20 стран мира.Организаторами турнира являются министерство экономики и устойчивого развития Грузии, "Компании развития горных курортов" при поддержке программы экономической безопасности USAID, муниципалитет Местиа, организация по управлению туристическими направлениями Сванетии "Шан-Ленд" и Национальная администрация туризма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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