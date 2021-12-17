https://sputnik-georgia.ru/20211217/gruziya-prodolzhaet-gotovitsya-k-chempionatu-mira-po-fristaylu-i-snoubordu--262937289.html

Грузия продолжает готовиться к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду

Грузия продолжает готовиться к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду

В поселке Бакуриани, где пройдет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, обновляется старая инфраструктура и строится новая 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T13:05+0400

2021-12-17T13:05+0400

2021-12-17T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Правительство Грузии продолжает развивать горнолыжный курорт Бакуриани, чтобы достойно провести чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, отчитываясь о проделанной работе перед парламентом.В рамках проекта подготовки к мировому первенству в Бакуриани реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты – построены новые канатные дороги, установлена ​​система искусственного снега, закуплено специальное оборудование и средства безопасности.Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы>>Она сообщила, что в рамках подготовки к чемпионату мира в стране уже проведено семь тестовых международных турниров."Тестовое мероприятие прошло на очень высоком уровне, и это одно из важнейших событий, которое будет способствовать развитию нашего туристического потенциала и, конечно же, развитию экономики страны", – подчеркнула Турнава.По словам министра, завершено устройство систем искусственного оснежения в Гудаури и Бакуриани, в том числе на горнолыжных трассах длиной в 5 км в Гудаури и 1 800 метров в Бакуриани.Глава Минэкономики подчеркнула роль и вклад "Компании по развитию горных курортов" в развитии курортов страны в последние годы.По информации министра, с 2012 года по настоящее время эта компания по заказу и поддержке государства построила 31 новую канатную дорогу на всех четырех горных курортах, из которых 10 построены в Гудаури, 8 – в Бакуриани, одна – в Годердзи, 11 – в Сванетии, где на данный момент продолжается строительство еще одной канатной дороги.Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/novye-kanatki-i-obnovlennaya-infrastruktura--gornolyzhnye-kurorty-gruzii-gotovyatsya-k-sezonu-261715550.html

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экономика, новости, грузия, зимние курорты грузии, натия турнава